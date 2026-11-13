Modica, piazza Matteotti diventa una caccia al tesoro dei diritti per i ragazzi

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza il centro storico di Modica bassa diventa un grande spazio di gioco. Sabato 21 novembre, dalle 9.30, piazza Matteotti e le vie vicine ospiteranno «La Grande Caccia al Tesoro dei Diritti», organizzata dalla Cooperativa sociale L’Arca con il patrocinio del Comune di Modica.

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi, chiamati a giocare insieme agli adulti di riferimento, genitori, insegnanti ed educatori. Tra prove, indizi e sfide di gruppo, i partecipanti si confronteranno sui temi della Giornata: ascolto, partecipazione e inclusione.

«I diritti non devono essere vissuti come concetti astratti o lontani, ma come pratiche quotidiane – spiega Alessandra Poidomani, presidente della Cooperativa L’Arca –. Offrire ai ragazzi un’occasione per collaborare fianco a fianco, con l’aiuto degli adulti, significa dimostrare loro, concretamente, che i diritti si conoscono, si rispettano e si costruiscono insieme, ogni giorno, passo dopo passo».

Si gioca a squadre da 2 a 6 partecipanti, ciascuna guidata da un adulto come caposquadra; premi speciali per le prime tre classificate. Le iscrizioni sono aperte e si chiudono giovedì 19 novembre: moduli e regolamento sono sul sito www.cooperativalarca.com.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata