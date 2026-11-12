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Anniversario: un anno fa la scomparsa di Giovanni Dipasquale

Anniversario: un anno fa la scomparsa di Giovanni Dipasquale

12 Nov 2026 11:33
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Nel I anniversario dalla scomparsa del Signor

Giovanni Dipasquale

Lo ricordano con immenso ed immutato affetto le figlie Nuccia e Patrizia, la sorella Giovanna, il cognato, i carissimi nipoti Simone, Carla, Chiara ed i parenti tutti.

Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata domenica 15 novembre, alle ore 11.00, nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù (ex Padri Gesuiti).

La famiglia ringrazia quanti saranno partecipi.

Ragusa, 12 novembre 2026

Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa – tel. 0932 653100, 368 3270269

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