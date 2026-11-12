Avviso del Ministero della Salute del 12 novembre: richiamato il lotto 4406 di pomodoro datterino da 500 grammi, prodotto in uno stabilimento di Vittoria.
Anniversario: un anno fa la scomparsa di Giovanni Dipasquale
12 Nov 2026 11:33
Nel I anniversario dalla scomparsa del Signor
Giovanni Dipasquale
Lo ricordano con immenso ed immutato affetto le figlie Nuccia e Patrizia, la sorella Giovanna, il cognato, i carissimi nipoti Simone, Carla, Chiara ed i parenti tutti.
Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata domenica 15 novembre, alle ore 11.00, nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù (ex Padri Gesuiti).
La famiglia ringrazia quanti saranno partecipi.
Ragusa, 12 novembre 2026
Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa – tel. 0932 653100, 368 3270269
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