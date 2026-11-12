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Necrologi: È scomparso Salvatore Gravè

Necrologi: È scomparso Salvatore Gravè

12 Nov 2026 11:04
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Oggi, serenamente, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari il

Dott. Salvatore Gravè
Già Direttore M.P.S. – di anni 63

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Grazia, la figlia Flavia con Alessandro, il papà Vincenzo, i cognati Peppe e Tiziana, gli zii, i cugini, i parenti e gli amici tutti.

Il corteo muoverà domani, venerdì 13 novembre 2026, alle ore 15:00, dalla casa del caro estinto in viale dei Platani 176.

I funerali avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.

Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Ragusa, 12 novembre 2026

Onoranze funebri Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, Ragusa – tel. 0932 622322

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