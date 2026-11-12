Comiso porta Bufalino nei teatri siciliani: «Diceria dell’untore» parte da Enna

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A trent’anni dalla scomparsa di Gesualdo Bufalino, il teatro riporta in giro per la Sicilia la voce dello scrittore di Comiso. Si chiama «Tre decenni senza Dino» il progetto culturale promosso dal Comune di Comiso, che porterà «Diceria dell’untore» nei teatri delle nove province siciliane e, con lo spettacolo, anche il racconto della città natale dell’autore.

Le prime tre tappe sono già in calendario: sabato 14 novembre alle 21 al Teatro Comunale Neglia di Enna, lunedì 16 novembre, sempre alle 21, al Cine Teatro Artanis di Caltagirone e giovedì 19 novembre, ancora alle 21, al Teatro Annibale di Francia di Messina. L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e in collaborazione con la Fondazione Gesualdo Bufalino.

Al centro del tour c’è la trasposizione teatrale del celebre romanzo, prodotta dall’associazione culturale La Girandola. L’adattamento è di Giuseppe Ferlito, la regia di Giampaolo Romania; in scena Marco Comitini, Giuseppe Ferlito, Leandra Gurrieri, Anita Indigeno, Giovanni Migliorisi e Salvo Purromuto.

«Diceria dell’untore» racconta l’esperienza autobiografica di Bufalino nel sanatorio della Rocca, a Palermo, dove lo scrittore fu ricoverato nel 1946 a causa della tubercolosi. Lo spettacolo affronta il rapporto tra vita e morte attraverso personaggi che incarnano il contrasto tra cura e desiderio, tra la freddezza della scienza e il calore dell’amore, rendendo omaggio alla forza della parola e alla capacità del teatro di tenere viva la memoria.

Le tre date aprono un percorso che, da qui alla fine del 2026, attraverserà le nove province siciliane, coinvolgendo altrettanti teatri. Il progetto nasce con un duplice obiettivo: onorare una delle voci più originali della letteratura italiana del Novecento e promuovere Comiso, il Parco Letterario Gesualdo Bufalino e più in generale il territorio ibleo. Accanto alle rappresentazioni sono previste attività di promozione culturale e turistica, con guide ed esperti del territorio, la distribuzione gratuita di materiali dedicati all’autore, la proiezione di video promozionali e la realizzazione di opuscoli informativi.

Il progetto guarda a Comiso e alla provincia di Ragusa, territori legati alla vita e all’immaginario letterario di Bufalino: la «città teatro», con il centro storico, le architetture barocche, le stradine e i paesaggi, ha alimentato la scrittura dell’autore ed è diventata, attraverso le sue opere, un luogo letterario riconoscibile.

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