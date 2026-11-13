Punta di Mola senza spiaggia, il Pd: «Soluzione prima della prossima estate»

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È novembre e la spiaggia di Punta di Mola attende ancora una soluzione. I residenti, che hanno già sopportato troppi disagi, chiedono risposte concrete prima della prossima stagione estiva. Sul tavolo ci sono due questioni: l’acquisizione da parte del Comune di Ragusa di una porzione di spiaggia privata da destinare alla fruizione pubblica e gli interventi contro l’erosione che minaccia il lungomare.

Sul fronte regionale, il 5 novembre il deputato all’Ars Nello Dipasquale ha di nuovo sollecitato il presidente della Regione e gli organismi competenti a inserire nel piano degli interventi la realizzazione di barriere soffolte antierosione a protezione del lungomare Bisani, dove le mareggiate degli anni scorsi hanno provocato danni che mettono a rischio anche la tenuta della strada.

Sull’altra partita, quella comunale, si chiede al sindaco Peppe Cassì a che punto sia la trattativa con il proprietario privato: «Quali passi sono stati compiuti? Ci sono stati sviluppi? Esiste una prospettiva concreta per arrivare a una soluzione prima della prossima estate?».

«Non vogliamo ritrovarci tra qualche mese a dover ricominciare da capo, con i residenti ancora senza spiaggia e costretti a nuove proteste per ottenere ciò che chiedono da tempo. Le soluzioni vanno costruite adesso, non quando la stagione balneare sarà ormai alle porte». A sollecitare l’amministrazione è Peppe Calabrese, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Ragusa.

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