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Terremoto oggi nel ragusano, scossa sulla costa: magnitudo 2.1, ecco dove è stato localizzato

Terremoto oggi nel ragusano, scossa sulla costa: magnitudo 2.1, ecco dove è stato localizzato

13 Nov 2026 11:14
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Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, nella zona della Costa Ragusana. Il sisma, rilevato dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha raggiunto una magnitudo di 2.1.

Secondo i dati disponibili, il movimento tellurico si è verificato alle ore 08:13:13, con epicentro localizzato nell’area della costa della provincia di Ragusa.

I dati del terremoto

La scossa ha avuto una magnitudo locale di 2.1 ML e una profondità indicata di circa 8,7 chilometri.

L’evento è stato localizzato alle coordinate geografiche 36.5997 di latitudine e 14.4558 di longitudine.

Si tratta di un terremoto di lieve entità, che potrebbe essere stato avvertito soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro, in particolare da chi si trovava in condizioni favorevoli alla percezione delle vibrazioni.

Nessuna segnalazione di danni confermata

Al momento non risultano informazioni verificate su danni a edifici o persone coinvolte. Non sono disponibili neppure conferme ufficiali circa l’effettiva percezione della scossa nei principali centri abitati della provincia, tra cui Ragusa, Vittoria, Comiso, Modica e Scicli.

La magnitudo registrata è comunque contenuta e, generalmente, eventi di questa intensità non provocano conseguenze sulle strutture.

Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – https://terremoti.ingv.it/

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.