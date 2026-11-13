I Lions dell’VIII Circoscrizione consegnano due lettini meccanici al reparto di Oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.
Terremoto oggi nel ragusano, scossa sulla costa: magnitudo 2.1, ecco dove è stato localizzato
13 Nov 2026 11:14
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI
Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, nella zona della Costa Ragusana. Il sisma, rilevato dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha raggiunto una magnitudo di 2.1.
Secondo i dati disponibili, il movimento tellurico si è verificato alle ore 08:13:13, con epicentro localizzato nell’area della costa della provincia di Ragusa.
I dati del terremoto
La scossa ha avuto una magnitudo locale di 2.1 ML e una profondità indicata di circa 8,7 chilometri.
L’evento è stato localizzato alle coordinate geografiche 36.5997 di latitudine e 14.4558 di longitudine.
Si tratta di un terremoto di lieve entità, che potrebbe essere stato avvertito soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro, in particolare da chi si trovava in condizioni favorevoli alla percezione delle vibrazioni.
Nessuna segnalazione di danni confermata
Al momento non risultano informazioni verificate su danni a edifici o persone coinvolte. Non sono disponibili neppure conferme ufficiali circa l’effettiva percezione della scossa nei principali centri abitati della provincia, tra cui Ragusa, Vittoria, Comiso, Modica e Scicli.
La magnitudo registrata è comunque contenuta e, generalmente, eventi di questa intensità non provocano conseguenze sulle strutture.
Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – https://terremoti.ingv.it/
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it