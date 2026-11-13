Consulta degli studenti, il nuovo presidente è Antonio Tumino del liceo Fermi

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Cambio alla guida della Consulta provinciale degli studenti di Ragusa. Il nuovo presidente è Antonio Tumino, studente del liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa, eletto dai rappresentanti dell’organismo studentesco provinciale. Succede a Francesco Re, che aveva guidato la Consulta nell’ultimo mandato.

Per Tumino si tratta di un incarico che arriva dopo un percorso già attivo nella rappresentanza studentesca. Nelle scorse settimane era stato tra i protagonisti della mobilitazione degli studenti ragusani, coordinando la partecipazione degli istituti superiori della città e portando al centro dell’attenzione temi legati agli edifici scolastici, alla sicurezza e al diritto allo studio.

«Sono profondamente entusiasta e onorato della fiducia che i rappresentanti della Consulta hanno deciso di riporre in me attraverso il loro voto», afferma il nuovo presidente.

Tumino sottolinea soprattutto il valore della Consulta come spazio di partecipazione e rappresentanza. «Ricoprire il ruolo di presidente della Consulta provinciale degli studenti rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità. Credo fermamente nell’importanza di questo organo, che considero uno strumento fondamentale per dare voce agli studenti, ricchi di entusiasmo, idee e voglia di fare».

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare questa partecipazione in iniziative concrete. «Il mio obiettivo sarà proprio quello di valorizzare questa energia, trasformarla in iniziative concrete e dimostrare a tutti quanto i giovani abbiano da offrire».

Nel suo primo intervento da presidente, Tumino ha voluto rivolgere un ringraziamento anche al predecessore. «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente uscente, Francesco Re, per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni, che rappresentano per me un importante esempio e punto di riferimento».

Per Tumino adesso si apre una nuova fase di lavoro con gli studenti degli istituti superiori della provincia. «Sono pronto ad affrontare questo nuovo percorso con determinazione, entusiasmo e spirito di servizio, mettendomi pienamente a disposizione di tutti gli studenti, con la convinzione che, attraverso il lavoro, si possano raggiungere grandi risultati».

La Consulta provinciale degli studenti si conferma così uno degli strumenti principali di rappresentanza e partecipazione del mondo scolastico, chiamato a raccogliere istanze, proposte e criticità provenienti dagli studenti e a trasformarle in confronto e iniziative sul territorio.

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