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Colpi nei negozi di Modica e Ragusa: chiesti più controlli e un tavolo in Prefettura
12 Nov 2026 20:05
Prima Bruno Euronics, poi l’ultimo colpo da Scarpinando, a Modica; e a Ragusa il negozio Triumph di Corallo. La serie di furti e rapine ai danni dei commercianti torna al centro del dibattito politico, con la richiesta di un’iniziativa condivisa con le associazioni di categoria e con la Prefettura.
«Gli ultimi episodi criminali ai danni delle attività commerciali di Modica, e anche a Ragusa, impongono una riflessione politica che riguarda tanto le responsabilità delle amministrazioni locali quanto quelle del governo nazionale. Non possiamo continuare ad assistere a furti e rapine senza affrontare seriamente le cause e le condizioni che favoriscono l’insicurezza».Lo dichiarano Piero Bellaera, del Movimento 5 Stelle di Modica, e la deputata regionale Stefania Campo
Traffico al polo commerciale e meno vigili
A Modica, viene sottolineato, c’è anche un problema di gestione della città: «Il piano della viabilità non funziona, né al polo commerciale né a Modica Bassa. Abbiamo strade continuamente congestionate, mentre i parcheggi delle attività commerciali rimangono vuoti. Una situazione paradossale che penalizza i commercianti, scoraggia i cittadini e rende più difficile il controllo del territorio. A questo si aggiunge la riduzione degli agenti della Polizia municipale. La sindaca è consapevole di queste criticità? Quali interventi intende mettere in campo per risolverle?».
Sul piano nazionale la critica è al governo: «Non basta approvare decreti e promettere il pugno di ferro se poi non si garantiscono alle forze dell’ordine personale, mezzi e risorse sufficienti per controllare il territorio. La sicurezza non si costruisce soltanto con la repressione. Si costruisce anche con le politiche sociali e mantenendo vive le nostre città: i negozi aperti, le persone che lavorano, i cittadini che frequentano le strade rappresentano anche un presidio naturale contro la criminalità».
La proposta è lavorare su due fronti, prevenzione sociale e controllo del territorio, con un tavolo che coinvolga le associazioni dei commercianti e la Prefettura. Sulla stessa linea, nelle ultime ore, Confcommercio Modica ha chiesto una risposta forte contro l’escalation di episodi nel polo commerciale.
Un furto e due rapine in pochi giorni nell’area del polo commerciale di Modica, gli ultimi due colpi messi a segno durante l’orario di apertura e con il coinvolgimento dei dipendenti delle aziende prese di mira. Un clima di paura e di insicurezza che, dopo l’assalto da Scarpinando e l’allarme lanciato da Confcommercio, spinge a chiedere una risposta istituzionale.
Quanto accaduto, si sottolinea, richiama episodi analoghi registrati qualche anno fa a Modica Alta e a Modica Bassa: «la città sta conoscendo una emergenza legata alla sicurezza che non può essere sottovalutata e che va contrastata».
Le richieste: Comitato, telecamere, più agenti
La proposta è una strategia concertata tra forze dell’ordine e istituzioni, con il contributo delle associazioni di categoria: che il sindaco chieda una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si realizzi una rete di telecamere di sorveglianza la più ampia possibile, che aumentino uomini e mezzi delle forze dell’ordine e che si risolva definitivamente il problema dell’organico della polizia locale.
A chiederlo è Vito D’Antona, di Sinistra Italiana Modica, che esprime solidarietà a titolari e dipendenti delle attività colpite e fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine.
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