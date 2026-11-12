Scicli, rinasce la sezione dei carabinieri in congedo: la nuova sede a Donnalucata

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Rinasce a Scicli la sezione dell’Associazione nazionale carabinieri. Già intitolata al carabiniere M.O.V.M. alla memoria Giovanni Burocchi, ha la sua sede provvisoria nel palazzo Mormino a Donnalucata, in locali concessi dal Comune. Le sue finalità non sono a scopo di lucro ma sono interamente indirizzate al servizio della comunità: un’iniziativa nobile, di solidarietà e di impegno verso un territorio che attendeva da tempo la riproposizione di questa attività di volontariato.

Il presidente della sezione è il luogotenente C.S. in congedo Rosario Cascino, volto noto in città, così come anche i componenti del direttivo, tutti colleghi militari dell’Arma oggi in pensione che, nella comunità locale, sono stati particolarmente apprezzati per il loro impegno a tutela della sicurezza pubblica garantito per decenni nel territorio.

“La nostra attività verrà svolta a beneficio della comunità locale promuovendo e partecipando ad attività e iniziative di carattere associativo, culturale, civico e di volontariato – spiega Rosario Cascino –. Ulteriore elemento di valorizzazione, oltre alle già citate attività, sarà quello di assicurare un presidio di legalità sul territorio in armonia e in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Donnalucata e della Tenenza di Scicli, rinsaldando il rapporto tra i Carabinieri in attività e i Carabinieri in congedo”.

La prima uscita ufficiale lo scorso 2 novembre a Donnalucata e a seguire, sempre nello stesso giorno, nel cimitero di Scicli in occasione della commemorazione dei defunti e dell’appuntato M.O.V.M. Vincenzo Garofalo, alla presenza delle autorità civili e militari locali.

Leggi anche: Non si smette mai di essere carabinieri: attestati di fedeltà per gli uomini dell’ANC di Comiso

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata