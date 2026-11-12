Modica festeggia i 100 anni di Donna Zudda: un secolo di vita, famiglia e passione per la cucina

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Un traguardo straordinario celebrato insieme a figli, nipoti, pronipoti e amici. Orazia Puglisi, per tutti Donna Zudda, guarda già al prossimo compleanno: «Prepariamoci al 101!»

Un secolo di vita, cento anni di ricordi, affetti ed esperienze, ma soprattutto un’energia e una voglia di vivere che sembrano non conoscere il passare del tempo. Modica ha festeggiato un compleanno davvero speciale: quello di Orazia Puglisi, conosciuta da tutti come Donna Zudda, figura amata e familiare per la comunità di Modica Alta.

A raccontare la bella serata è stato il sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha voluto condividere sui social le emozioni di una festa circondata dall’affetto di figli, nipoti, pronipoti e di quanti hanno voluto rendere omaggio a una donna speciale.

Donna Zudda ha tagliato il traguardo dei cento anni conservando una lucidità sorprendente e una straordinaria vitalità. Ha ripercorso con il sindaco i momenti della sua lunga vita, raccontando aneddoti, ricordi e anche quella passione per la cucina che continua ad accompagnarla ancora oggi.

E quando si parla di cucina, le idee sono chiarissime: il suo grande amore resta quello per i sapori della tradizione. Il brodo di gallina, le scacce e il bollito sono alcune delle specialità che ancora oggi ama preparare, custodendo quei gesti e quei sapori di una volta che rappresentano un patrimonio prezioso della nostra cultura gastronomica.

Una festa piena di sorrisi, abbracci e commozione, nella quale il vero regalo è stato poter condividere un momento così importante con una donna che, con la sua energia contagiosa, continua a essere un punto di riferimento per la propria famiglia e per quanti le vogliono bene.

Cento anni vissuti intensamente, con la forza dei legami familiari, il valore delle tradizioni e quella voglia di guardare avanti che non ha età. E il bello è che Donna Zudda non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Il suo augurio, affidato alle parole del sindaco, è già un programma: «Prepariamoci al 101!» Tanti auguri, Donna Zudda!

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