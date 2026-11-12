Home / Attualità
Modica festeggia i 100 anni di Donna Zudda: un secolo di vita, famiglia e passione per la cucina

Modica festeggia i 100 anni di Donna Zudda: un secolo di vita, famiglia e passione per la cucina

12 Nov 2026 10:33
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Un traguardo straordinario celebrato insieme a figli, nipoti, pronipoti e amici. Orazia Puglisi, per tutti Donna Zudda, guarda già al prossimo compleanno: «Prepariamoci al 101!»

Un secolo di vita, cento anni di ricordi, affetti ed esperienze, ma soprattutto un’energia e una voglia di vivere che sembrano non conoscere il passare del tempo. Modica ha festeggiato un compleanno davvero speciale: quello di Orazia Puglisi, conosciuta da tutti come Donna Zudda, figura amata e familiare per la comunità di Modica Alta.

A raccontare la bella serata è stato il sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha voluto condividere sui social le emozioni di una festa circondata dall’affetto di figli, nipoti, pronipoti e di quanti hanno voluto rendere omaggio a una donna speciale.

Donna Zudda ha tagliato il traguardo dei cento anni conservando una lucidità sorprendente e una straordinaria vitalità. Ha ripercorso con il sindaco i momenti della sua lunga vita, raccontando aneddoti, ricordi e anche quella passione per la cucina che continua ad accompagnarla ancora oggi.

E quando si parla di cucina, le idee sono chiarissime: il suo grande amore resta quello per i sapori della tradizione. Il brodo di gallina, le scacce e il bollito sono alcune delle specialità che ancora oggi ama preparare, custodendo quei gesti e quei sapori di una volta che rappresentano un patrimonio prezioso della nostra cultura gastronomica.

Una festa piena di sorrisi, abbracci e commozione, nella quale il vero regalo è stato poter condividere un momento così importante con una donna che, con la sua energia contagiosa, continua a essere un punto di riferimento per la propria famiglia e per quanti le vogliono bene.

Cento anni vissuti intensamente, con la forza dei legami familiari, il valore delle tradizioni e quella voglia di guardare avanti che non ha età. E il bello è che Donna Zudda non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Il suo augurio, affidato alle parole del sindaco, è già un programma: «Prepariamoci al 101!» Tanti auguri, Donna Zudda!

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.