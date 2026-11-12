Cava d’Aliga, sul «curvone della morte» torna il parapetto: via la fettuccina

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Ripristinato uno dei parapetti del curvone di Cava d’Aliga nel tratto che si affaccia, a strapiombo, sulla via del Mare sul litorale costiero ibleo, che era stato danneggiato in concomitanza di un incidente stradale. Teatro di tanti incidenti, in alcuni casi gravi e in taluni mortali, la sistemazione dei parapetti della strada provinciale è divenuta negli anni uno degli interventi necessari e irrimandabili. E invece, fra ritardi vari, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è rimasto imbrigliato in tempi lunghi fin troppo pericolosi.

Perché il tratto stradale, negli ultimi tempi, non era solo mancante di un tratto del parapetto laterale, ma era delimitato con della fettuccina colorata che non dava garanzia di sicurezza nel tratto con un dislivello di alcuni metri con la strada sottostante. Il curvone della morte, finalmente, è stato attenzionato dai tecnici del Lcc ibleo con un intervento che ha interessato il rifacimento in cemento del tratto danneggiato e la verifica dello stato degli altri esistenti già sulla strada. Era ora.

A sollecitare, seguendo anche da vicino, i lavori è stato il consigliere comunale e provinciale Salvatore Causarano, che aveva individuato e accertato la pericolosità del curvone non adeguatamente messo in sicurezza, con pericoli per i pedoni e gli automobilisti.

È certo, comunque, che i tecnici sono chiamati a una valutazione seria dei rischi che si corrono su questo tratto di litoranea di collegamento fra il versante occidentale e orientale dell’isola. Gli attuali parapetti in cemento non sono più sufficienti a garantire sicurezza nel transito e nell’attraversamento della strada.

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