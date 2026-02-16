Pericolo sul curvone di Cava d’Aliga: auto rischiano di finire nel dirupo

Il pericolo stradale, per automezzi e persone, è evidente. C’è il serio rischio che da quel curvone qualche auto finisca nel dirupo e quindi sulla sede di via del Mare. L’incidente della scorsa settimana, che per mera fortuna non ha fatto registrare feriti, porta alla ribalta la difficile condizione dei parapetti del curvone di Cava d’Aliga, quel curvone che si trova in prossimità della grotta in mare. E’ lì che, nel tempo, si sono registrati diversi incidenti stradali. Gli attuali blocchi di cemento che delimitano la strada litoranea di viale della Pace, nella frazione balneare sciclitana, non sono più sufficienti a garantire sicurezza nell’attraversamento della strada. E’ necessario che si intervenga per evitare che si verifichino altri incidenti.

© Riproduzione riservata