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Colpi nel polo commerciale di Modica, Confcommercio: «Serve una risposta forte»

Colpi nel polo commerciale di Modica, Confcommercio: «Serve una risposta forte»

12 Nov 2026 08:13
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Un altro colpo, l’ennesimo nel giro di poche settimane. Dopo l’assalto di ieri sera da Scarpinando, nel polo commerciale di Modica cresce la preoccupazione tra imprenditori, lavoratori e cittadini. Un episodio che arriva dopo quelli che hanno coinvolto Bruno Euronics e Sportado, in un’area che Confcommercio definisce strategica per l’economia cittadina e provinciale.

L’associazione esprime piena solidarietà agli operatori economici del polo commerciale e in particolare agli addetti di Scarpinando, costretti a vivere momenti di forte tensione. «Non possiamo nascondere la crescente preoccupazione del comparto commerciale. Quando episodi di questo genere si ripetono nel giro di poche settimane, il rischio è che si diffonda un clima di insicurezza che finisce per danneggiare non soltanto le singole attività ma l’intero tessuto economico del territorio», dice il presidente sezionale di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada.

«Gli imprenditori investono, creano occupazione e contribuiscono quotidianamente alla crescita della città. Devono poter operare in condizioni di serenità e sicurezza. Per questo chiediamo che si continui a vigilare con la massima attenzione affinché tali episodi possano essere contrastati con efficacia», aggiunge Moncada.

Sulla stessa linea il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti: «Siamo di fronte a un’escalation che non lascia prevedere alcunché di buono e che suscita forte preoccupazione tra gli operatori economici della provincia. La criminalità colpisce le imprese non solo sotto il profilo economico, ma anche umano, generando paura e sfiducia». Manenti confida «nell’azione delle forze dell’ordine e delle istituzioni affinché venga garantita la massima tutela a chi ogni giorno contribuisce a mantenere vivo il sistema produttivo locale».

Confcommercio Modica chiede che siano adottate tutte le iniziative necessarie per rafforzare la sicurezza nell’area commerciale. Già dopo la rapina da Sportado i commercianti avevano chiesto più controlli in città.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni