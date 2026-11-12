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Colpi nel polo commerciale di Modica, Confcommercio: «Serve una risposta forte»
12 Nov 2026 08:13
Un altro colpo, l’ennesimo nel giro di poche settimane. Dopo l’assalto di ieri sera da Scarpinando, nel polo commerciale di Modica cresce la preoccupazione tra imprenditori, lavoratori e cittadini. Un episodio che arriva dopo quelli che hanno coinvolto Bruno Euronics e Sportado, in un’area che Confcommercio definisce strategica per l’economia cittadina e provinciale.
L’associazione esprime piena solidarietà agli operatori economici del polo commerciale e in particolare agli addetti di Scarpinando, costretti a vivere momenti di forte tensione. «Non possiamo nascondere la crescente preoccupazione del comparto commerciale. Quando episodi di questo genere si ripetono nel giro di poche settimane, il rischio è che si diffonda un clima di insicurezza che finisce per danneggiare non soltanto le singole attività ma l’intero tessuto economico del territorio», dice il presidente sezionale di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada.
«Gli imprenditori investono, creano occupazione e contribuiscono quotidianamente alla crescita della città. Devono poter operare in condizioni di serenità e sicurezza. Per questo chiediamo che si continui a vigilare con la massima attenzione affinché tali episodi possano essere contrastati con efficacia», aggiunge Moncada.
Sulla stessa linea il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti: «Siamo di fronte a un’escalation che non lascia prevedere alcunché di buono e che suscita forte preoccupazione tra gli operatori economici della provincia. La criminalità colpisce le imprese non solo sotto il profilo economico, ma anche umano, generando paura e sfiducia». Manenti confida «nell’azione delle forze dell’ordine e delle istituzioni affinché venga garantita la massima tutela a chi ogni giorno contribuisce a mantenere vivo il sistema produttivo locale».
Confcommercio Modica chiede che siano adottate tutte le iniziative necessarie per rafforzare la sicurezza nell’area commerciale. Già dopo la rapina da Sportado i commercianti avevano chiesto più controlli in città.
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