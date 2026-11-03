Home / Attualità
Modica, dopo la rapina da Sportado i commercianti chiedono più controlli in città

Modica, dopo la rapina da Sportado i commercianti chiedono più controlli in città

03 Nov 2026 09:41
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Dopo la rapina da Sportado, in via Sacro Cuore, i commercianti di Modica chiedono che la sicurezza torni in cima alle priorità. La sezione cittadina di Confcommercio esprime solidarietà ai titolari del negozio e lancia un segnale d’allarme: gli episodi si ripetono e tra chi tiene aperta un’attività cresce l’apprensione.

Il presidente sezionale Moncada mette in fila la rapina dei giorni scorsi e il furto subito in precedenza da un negozio di elettronica: un segnale, dice, che non può essere ignorato. Nessun allarmismo, precisa, ma la richiesta di rafforzare la prevenzione, con una presenza efficace delle forze dell’ordine e un monitoraggio costante delle zone più esposte. Perché, ricorda, «dietro ogni attività ci sono sacrifici, famiglie, dipendenti e investimenti».

Alla presa di posizione si unisce il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, preoccupato per una serie di episodi che nelle ultime settimane hanno colpito imprese di tutto il territorio. Manenti riconosce il lavoro delle forze dell’ordine, ma chiede un controllo ancora più attento e risposte concrete per chi domanda soltanto di poter lavorare in tranquillità.

L’associazione si augura che gli autori vengano individuati presto e invoca un’azione comune tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo produttivo, perché nella città della Contea si torni a lavorare con fiducia.

Leggi anche: Modica, rapina al negozio Sportado di via Sacro Cuore poco prima della chiusura

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.