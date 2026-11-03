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Rapine e truffe online, patto in Prefettura tra banche e Poste: si firma giovedì

Rapine e truffe online, patto in Prefettura tra banche e Poste: si firma giovedì

03 Nov 2026 09:45
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Sportelli bancari, uffici postali e i loro clienti: in provincia di Ragusa si rafforza la rete contro rapine e frodi informatiche. Giovedì 5 novembre, alle 12, nei saloni di rappresentanza della Prefettura sarà firmato un protocollo d’intesa per prevenire la criminalità che prende di mira banche, Poste e correntisti.

A sottoscriverlo saranno il prefetto Tania Giallongo, Marco Iaconis per l’Ossif, il centro di ricerca dell’Associazione bancaria italiana sulla sicurezza anticrimine, e Giuseppe Marco Buccafusco, referente di Poste Italiane per la provincia. L’intesa allarga e potenzia il protocollo già firmato lo scorso 12 maggio.

Alla firma parteciperanno i vertici locali delle forze di polizia e i rappresentanti degli istituti bancari che aderiscono all’accordo. Il bersaglio è doppio: i colpi agli sportelli e le truffe che viaggiano online e arrivano direttamente sui conti dei risparmiatori.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.