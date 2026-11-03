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Rapine e truffe online, patto in Prefettura tra banche e Poste: si firma giovedì
03 Nov 2026 09:45
Sportelli bancari, uffici postali e i loro clienti: in provincia di Ragusa si rafforza la rete contro rapine e frodi informatiche. Giovedì 5 novembre, alle 12, nei saloni di rappresentanza della Prefettura sarà firmato un protocollo d’intesa per prevenire la criminalità che prende di mira banche, Poste e correntisti.
A sottoscriverlo saranno il prefetto Tania Giallongo, Marco Iaconis per l’Ossif, il centro di ricerca dell’Associazione bancaria italiana sulla sicurezza anticrimine, e Giuseppe Marco Buccafusco, referente di Poste Italiane per la provincia. L’intesa allarga e potenzia il protocollo già firmato lo scorso 12 maggio.
Alla firma parteciperanno i vertici locali delle forze di polizia e i rappresentanti degli istituti bancari che aderiscono all’accordo. Il bersaglio è doppio: i colpi agli sportelli e le truffe che viaggiano online e arrivano direttamente sui conti dei risparmiatori.
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