PalaRizza di Modica, 275 mila euro per tetto e clima: verso la prima agibilità piena

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il PalaRizza di Modica avrà un tetto nuovo, un impianto di climatizzazione e, per la prima volta nella sua storia, la piena agibilità. La Regione ha stanziato 275 mila euro per la manutenzione straordinaria del palazzetto: le risorse sono entrate nell’ultima manovra finanziaria e andranno al Libero Consorzio comunale di Ragusa, l’ente che dovrà bandire la gara e aprire i cantieri.

Il piano dei lavori è chiaro. Si parte dal rifacimento totale della copertura, oggi fatiscente; poi il nuovo impianto di climatizzazione e l’adeguamento strutturale alle norme di sicurezza più recenti, il passaggio che deve chiudere l’iter per ottenere l’agibilità piena e definitiva. I fondi, viene spiegato, saranno trasferiti a breve all’ente provinciale, così da far partire le procedure di gara.

Il palazzetto è la casa dell’Avimec Volley Modica, che proprio al PalaRizza ha conquistato la prima vittoria della stagione, ma ospita anche altre discipline, dalle arti marziali al pugilato. Con la capienza piena, l’impianto potrebbe aprirsi anche a concerti ed eventi non sportivi.

Il finanziamento nasce da un emendamento del deputato regionale Ignazio Abbate, presidente della prima commissione Affari istituzionali all’Ars, che parla di «un passaggio decisivo per la comunità di Modica» e per tutto il movimento sportivo che gravita sul palazzetto.

Leggi anche: Manovra, oltre 31 milioni al Ragusano: a Modica più di un terzo delle risorse

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it