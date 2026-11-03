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PalaRizza di Modica, 275 mila euro per tetto e clima: verso la prima agibilità piena

PalaRizza di Modica, 275 mila euro per tetto e clima: verso la prima agibilità piena

03 Nov 2026 09:49
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Il PalaRizza di Modica avrà un tetto nuovo, un impianto di climatizzazione e, per la prima volta nella sua storia, la piena agibilità. La Regione ha stanziato 275 mila euro per la manutenzione straordinaria del palazzetto: le risorse sono entrate nell’ultima manovra finanziaria e andranno al Libero Consorzio comunale di Ragusa, l’ente che dovrà bandire la gara e aprire i cantieri.

Il piano dei lavori è chiaro. Si parte dal rifacimento totale della copertura, oggi fatiscente; poi il nuovo impianto di climatizzazione e l’adeguamento strutturale alle norme di sicurezza più recenti, il passaggio che deve chiudere l’iter per ottenere l’agibilità piena e definitiva. I fondi, viene spiegato, saranno trasferiti a breve all’ente provinciale, così da far partire le procedure di gara.

Il palazzetto è la casa dell’Avimec Volley Modica, che proprio al PalaRizza ha conquistato la prima vittoria della stagione, ma ospita anche altre discipline, dalle arti marziali al pugilato. Con la capienza piena, l’impianto potrebbe aprirsi anche a concerti ed eventi non sportivi.

Il finanziamento nasce da un emendamento del deputato regionale Ignazio Abbate, presidente della prima commissione Affari istituzionali all’Ars, che parla di «un passaggio decisivo per la comunità di Modica» e per tutto il movimento sportivo che gravita sul palazzetto.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.