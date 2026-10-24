Volley Modica si sblocca al PalaRizza: Galatone battuto 3-1, prima vittoria

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Serviva una risposta, ed è arrivata davanti alla propria gente. L’Avimec Modica supera in quattro set il Green Volley Galatone al PalaRizza (25-17, 25-21, 19-25, 25-21) e conquista la prima vittoria della stagione, cancellando la delusione della trasferta di Castellana Grotte.

La squadra di Enzo Distefano parte con il piede giusto. Dopo un avvio in equilibrio fino al 7-7, i biancoazzurri scappano sul 14-10 e poi sul 21-14, costringendo coach Fabrizio Licchelli a fermare due volte il gioco: il primo set si chiude 25-17 dopo 28 minuti. Copione simile nel secondo parziale, con Modica che allunga dal 6-6 al 9-6, tiene il margine e resiste al tentativo di rimonta pugliese (24-21) fino al 25-21 del 2-0.

Nel terzo set arriva il calo di tensione dei padroni di casa. Galatone scatta subito avanti (1-5) e, trascinato dai 19 punti finali di Benevidez, respinge il ritorno modicano fino al 15-16 per poi chiudere 21-25 e riaprire la partita.

Il quarto parziale è una battaglia punto a punto. Modica si porta sull’11-9 e sul 15-12, Galatone ricuce fino al 15-15, poi lo strappo decisivo dei Galletti sul 20-17. Sul 24-20 la prima palla match sfuma, ma una battuta sbagliata degli ospiti consegna il 25-21 che vale i primi tre punti in classifica, dopo poco meno di due ore di gioco.

Il miglior realizzatore modicano è Hopt con 18 punti, seguito da Panciocco (14) e Chillemi (13). A fine gara Distefano ha voluto ringraziare tutto il gruppo: la squadra, ha spiegato, voleva riscattare la sconfitta di Castellana e c’è riuscita “davanti alla nostra gente”, raccogliendo i frutti del lavoro duro svolto in settimana.

Il tabellino

Avimec Modica-Green Volley Galatone 3-1 (25-17, 25-21, 19-25, 25-21)

Avimec Modica: Hopt 18, Panciocco 14, Chillemi 13, Biffi 2, Graziani, Caciagli 8, Molesti, Garofolo 8, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). Non entrati: Piovan, Russo, Lazar. All. Enzo Distefano, ass. Manuel Benassi.

Green Volley Galatone: Pinelli, Stufano 7, De Micheli, Borzacconi, Motta 1, Arguelles 16, Bartolini 7, Fiandaca, Iannaccone 10, Benevidez 19, Prosperi (L). Non entrato: Muscatello. All. Fabrizio Licchelli, ass. Fabio Cozzetto.

Arbitri: Marta Mesiano di Bologna e Fabrizio Giulietti di Perugia.

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