Donnalucata si prende la scena della vela siciliana: il Kaucana festeggia la vittoria di Paolo Salvo

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Sei prove in due giornate, vento di ponente intorno ai 15 nodi e mare poco mosso. Nelle acque di Donnalucata la vela giovanile siciliana si è ritrovata per la regata delle classi Ilca 4 e Ilca 6, organizzata dal Circolo Velico Kaucana sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

A imporsi sono stati Filippo Noto nell’Ilca 4 e Paolo Salvo nell’Ilca 6. Per Noto, portacolori della Società Canottieri Marsala, è arrivata un’altra affermazione dopo il titolo italiano Ilca 4 conquistato a inizio settembre ai campionati giovanili in singolo di Marina di Ravenna: cinque vittorie su sei prove gli hanno permesso di chiudere al primo posto della classifica generale.

Alle sue spalle si sono piazzate Marta Tarantino, del Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo, e Rebecca Anna Taibbi, del Circolo della Vela Sicilia. Tarantino ha conquistato anche il primato femminile e quello femminile Under 16, mentre Noto si è aggiudicato la classifica maschile Under 16.

Nell’Ilca 6 il successo è andato a Paolo Salvo, atleta del Circolo Velico Kaucana, primo anche tra gli Under 19. Secondo posto per Pietro Passariello, del Circolo della Vela Sicilia, e terzo per Giorgia Tumbarello, della Società Canottieri Marsala, vincitrice della classifica femminile. Claudio Gambino, del Circolo della Vela Sicilia, ha ottenuto il primo posto Under 17; ad Antonio Liotta, del Circolo Tennis e Vela Messina, il riconoscimento Master Overall.

La regata ha rappresentato anche un’occasione di crescita per i più giovani. Diversi atleti provenienti dall’Optimist hanno affrontato il debutto nell’Ilca 4, mentre altri si sono misurati per la prima volta nell’Ilca 6 dopo il passaggio dalla classe precedente. Le condizioni meteo-marine hanno consentito di completare il programma, offrendo ai partecipanti due giornate di confronto in acqua.

Alla premiazione erano presenti Giuseppe Dimartino, in rappresentanza del Libero Consorzio comunale di Ragusa, il sindaco di Scicli Mario Marino, il consigliere nazionale Fiv Ivan Branciamore, il presidente del comitato di regata Sergio Petrina e i rappresentanti dei partner Ricca IT e Samot Ragusa onlus.

Gli organizzatori hanno ringraziato il Circolo Nautico e Velico di Donnalucata per il supporto tecnico e logistico assicurato a terra e in mare. A seguire le prove anche un gruppo di fotoamatori, che ha messo i propri scatti a disposizione del Circolo Velico Kaucana per le future attività di comunicazione e promozione.

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