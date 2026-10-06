A 61 anni sul gradino più alto: Giorgio Buscema vince a Roma e vola ai mondiali di bodybuilding

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C’è chi a sessant’anni comincia a contare gli acciacchi. E c’è chi invece sale su un palco e lascia a bocca aperta atleti che potrebbero essere suoi figli. Giorgio Buscema appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Domenica a Roma ha vinto una gara di bodybuilding che gli apre le porte del campionato mondiale, in programma a Catania a metà novembre.

Diciassette anni di stop, poi la ripartenza

Il risultato ha un valore particolare se si guarda da dove è partito. Buscema è rimasto lontano dagli allenamenti per diciassette anni. Quando a metà del 2018 ha deciso di tornare in palestra, la sua condizione era quella che lui stesso, con autoironia, definisce «da scaldabagno». Da lì è cominciato un lavoro paziente e quotidiano, che in pochi anni lo ha riportato in gara. Non è la prima competizione a cui partecipa, ma è la più importante. Quella di Roma, infatti, lo porta a un livello superiore: il palcoscenico internazionale.

Disciplina, la parola chiave

Alla base di tutto, racconta, ci sono dedizione assoluta e disciplina. Sono le stesse qualità che, nella sua visione, servono nella vita prima ancora che nello sport. Le soddisfazioni, aggiunge, arrivano di conseguenza. La sua storia parla a chi pensa che certi traguardi abbiano una data di scadenza. Il prossimo appuntamento è a metà novembre a Catania. Sul palco del mondiale Giorgio Buscema porterà i suoi 61 anni e una forma che molti trentenni invidierebbero.

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