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Ragusa Volley corsaro ad Adrano: 3-1 alla big del girone senza coach Cutrona
23 Nov 2026 08:45
Il Ragusa Volley espugna la Tensostruttura di Adrano e lo fa nel modo più difficile, senza il suo allenatore in panchina. Le ragusane hanno battuto 3-1 le padrone di casa (25-18, 25-17, 19-25, 25-23) nello scontro tra due delle formazioni più attrezzate del girone C della serie C femminile siciliana, due società che fin dall’estate avevano lavorato per puntare alle prime posizioni.
In panchina Messina e Guinicelli
Ragusa si è presentata alla sfida priva di coach Ennio Cutrona, ricoverato per un problema di salute. In panchina Paola Messina come primo allenatore e, accanto a lei, Carlo Guinicelli, figura di rilievo della pallavolo siciliana con una lunga esperienza alle spalle e da qualche anno tecnico del settore giovanile ragusano.
Il peso della partita era noto. Proprio Cutrona, dopo il 3-0 al Paternò, aveva descritto Adrano come «una squadra fortissima», favorita nel girone insieme all’Ardens. E la formazione di Carmelo Lo Cicero aveva già fatto la voce grossa in casa all’esordio, con il 3-0 alla Green Sport Modica.
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La cronaca: due set di forza, poi la reazione
Tensione alta fin dal primo pallone. Le iblee mettono pressione alle esperte avversarie con battute tattiche, ricezione e difesa molto attente. Dopo un buon avvio delle ospiti il primo set torna in equilibrio, ma Ragusa trova qualcosa in più e chiude 25-18.
Il colpo lascia il segno. Nel secondo parziale le padrone di casa sembrano incapaci di reagire e scivolano fino a undici punti di distacco: una timida rimonta vale soltanto il 25-17 per le ragusane.
L’Adrano, però, è squadra di grande esperienza e non ci sta. Lo Cicero cambia qualcosa in regia e, complici alcuni errori delle ospiti, l’inerzia gira: il terzo set va alle padrone di casa per 25-19.
Il quarto parziale è il più bello. Si gioca punto a punto, nessuna delle due riesce a piazzare il break decisivo, tra difese incredibili, attacchi potenti e muri. Sul 23 pari le ragazze di Ragusa tirano fuori dal cilindro due giocate perfette e chiudono 25-23, anche con il pensiero rivolto al loro allenatore.
Guinicelli: «Le ragazze hanno dimostrato carattere»
A fine gara Guinicelli sottolinea la capacità della squadra di rispondere alla reazione dell’Adrano. Nel quarto set, spiega, le ragusane hanno mantenuto lucidità mentale e caparbietà in difesa e in attacco: «Non possiamo che essere soddisfatti e felici per la vittoria conquistata».
Un successo che alla vigilia sembrava difficile e che racconta la forza e il carattere del gruppo: il Ragusa Volley vuole recitare fino in fondo il ruolo di protagonista in questo campionato.
IL TABELLINO
Adrano – Ragusa Volley 1-3
Parziali: 18-25, 17-25, 25-19, 23-25
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