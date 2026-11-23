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Volley, la Green Sport Modica si ferma: la Volley Valley vince 3-1 in rimonta
23 Nov 2026 08:42
Si ferma a tre la striscia di vittorie della Green Sport Modica. Nella quinta giornata del campionato regionale di serie C femminile, girone C, il sestetto modicano cede in casa per 3-1 all’Asd Volley Valley Funivia Etna e incassa la seconda sconfitta della stagione, dopo un primo set che sembrava raccontare tutt’altra storia.
Partenza sprint, poi la rimonta etnea
L’avvio è tutto modicano. La formazione guidata dal duo Pellegrino-Borgese costruisce una buona trama di gioco e chiude il primo parziale 25-14, lasciando alle ospiti appena le briciole.
Dal secondo set la musica cambia. Le catanesi di coach Giuffrida alzano il livello in attacco e in difesa, rimettono in equilibrio il match e si prendono il parziale 25-18. Nel terzo capitan Lucifora e compagne provano a reagire, ma la squadra guidata in campo da capitan Carpinato non concede nulla e allunga sul 2-1 vincendo 25-20.
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Il quarto set è la fotografia della partita. Le ospiti scappano subito sul 12-1, la squadra della Contea prova a ricucire lo strappo ma non riesce a riaprire la gara: finisce 25-16 per la Volley Valley, che porta a casa l’intera posta.
Davolos: «Una sconfitta che ci farà crescere»
A fine partita il presidente della Green Sport, Francesco Davolos, sceglie la strada dell’analisi. «È una sconfitta che ci farà crescere», commenta, spiegando che in settimana squadra e tecnici studieranno che cosa non ha funzionato dal secondo set in poi, quando è mancata un po’ di lucidità nei momenti chiave. Le sconfitte, aggiunge, fanno parte dello sport: l’obiettivo è fare tesoro degli errori per ripartire al meglio. Dal presidente anche i complimenti alla Volley Valley e alle sue atlete per il successo.
Il passo falso arriva dopo un filotto di tre successi consecutivi, iniziato con la prima gioia in serie C contro la Juvenilia Catania e proseguito con il 3-0 sul campo del Ciclope Bronte.
Il prossimo impegno
Non c’è tempo per rimuginare. Da domani la Green Sport torna in palestra per preparare la trasferta contro la Planet Pedara, in programma sabato 28 novembre a San Giovanni La Punta.
Il tabellino
Green Sport Modica-Volley Valley Funivia Etna 1-3
Parziali: 25-14, 18-25, 20-25, 16-25
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