Giarratana Volley, colpo da tre punti: battuta 3-1 la vice capolista Palermo

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Il Giarratana Volley torna a vincere e lo fa contro una delle grandi del girone. Sabato sera, davanti al proprio pubblico, la formazione rossoblù ha battuto 3-1 la Build Up Volo Palermo, vice capolista del girone H di Serie B, al termine di una gara intensa e combattuta che vale tre punti pesantissimi per la classifica.

Un successo che arriva dopo due settimane amare: la sconfitta in casa con la Scalia Sciacca, rimontata al tie-break dopo il 2-0, e il 3-1 subito a Bronte. Alla vigilia la società aveva presentato la sfida come l’occasione del riscatto.

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La partita set per set

Il primo parziale è il più tirato e va ai padroni di casa ai vantaggi, 26-24. Nel secondo il Giarratana allunga senza discussioni e chiude 25-16. Palermo reagisce nel terzo e lo conquista 25-18, ma nel quarto i rossoblù ritrovano lucidità, determinazione e qualità di gioco e chiudono il confronto sul 25-19.

Pagano: «Non siamo mai stati realmente sotto»

Il presidente Salvatore Pagano legge così la serata: una partita combattuta, nella quale la squadra ha mostrato carattere e raccolto i frutti del lavoro svolto in allenamento. La sconfitta della settimana precedente, spiega, ha lasciato amarezza, ma è servita a crescere sul piano mentale e ad alimentare quella fame che deve contraddistinguere il gruppo.

Il calo nel terzo set, per Pagano, è fisiologico, anche per il valore dell’avversario. Ai palermitani il presidente rivolge i complimenti: una squadra «di assoluto livello», ricca di qualità, organizzazione e individualità importanti. Nel momento decisivo, invece, hanno fatto la differenza la compattezza e la voglia di vincere: «Nel quarto set sono venuti fuori il cuore, il carattere e la personalità della squadra».

L’obiettivo resta la salvezza

Il successo, secondo il presidente, è anche il frutto dell’impegno della società nel costruire attorno alla squadra un ambiente sereno e ambizioso. Ma i piedi restano per terra: il Giarratana è al primo anno di questo percorso e «il nostro obiettivo principale rimane la salvezza», in un campionato lungo, difficile e pieno di ostacoli.

«Serviranno ancora umiltà, sacrificio, continuità e tanto lavoro», conclude Pagano. I risultati dicono che la strada è quella giusta, ma il cammino è ancora lungo.

IL TABELLINO

Giarratana Volley – Build Up Volo Palermo 3-1

Parziali: 26-24, 25-16, 18-25, 25-19

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