Kickboxing, medaglie a Giarre per la palestra di Scicli di Guglielmo Pacetto

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I successi sono uno dopo l’altro per la palestra Kick boxers Bitter’son di Scicli, guidata dal tecnico Guglielmo Pacetto. Alla 1° fase del Campionato siciliano di Kickboxing che si è tenuta a Pala Giarre, in terra etnea, nello scorso fine settimana, risultati importanti per gli atleti della specialità Tatami Sport.

Tanti gli sportivi provenienti da ogni parte dell’isola che hanno partecipato alle gare nelle categorie Cadetti e Senior. I ragazzi del tecnico Guglielmo Pacetto sono stati dei veri protagonisti, ottenendo posizioni prestigiose e medaglie.

Nella categoria cadetti Simone Ragusa si è aggiudicato la medaglia d’oro manifestando carattere, grande preparazione e determinazione: una medaglia di peso per il giovane sportivo sciclitano. Alta la prestazione anche per Marco Carbone, che ha conquistato la medaglia d’argento: anch’egli si è presentato con un carico di preparazione e un bagaglio tecnico di non poco conto, confermando il buon lavoro che viene fatto nella palestra, la Kick boxers Bitter’son dello sciclitano Guglielmo Pacetto, particolarmente frequentata dai giovani e giovanissimi e punto di riferimento per questa disciplina sportiva.

Sempre a Giarre è arrivata la medaglia di bronzo per Gabriele Pellegrino, che ha meritato un risultato frutto di lavoro intenso e capacità. Risultati, questi, che non possono non inorgoglire la guida tecnica del gruppo e gli atleti stessi, sempre al lavoro per migliorare le loro prestazioni sportive.

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