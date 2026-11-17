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Showdown, finale tutta SetteColli al Trofeo Sicilia: Finistrella si conferma campione
17 Nov 2026 18:31
La ASD SetteColli Scicli fa festa al Trofeo Sicilia di Showdown, disputato ad Agrigento. Pietro Finistrella, nato a Riposto e vittoriese d’adozione, si conferma campione regionale nel torneo maschile; alle sue spalle, al secondo posto, il compagno di squadra Giovanni Trovato, sciclitano. Secondo gradino del podio anche nel torneo femminile, con la vittoriese Irene Barone.
La finale maschile è stata un affare tutto in casa SetteColli, con Finistrella e Trovato uno di fronte all’altro. Per Finistrella è un’altra tappa di un percorso di alto livello: con la società sciclitana è stato campione italiano di Showdown nella stagione 2024/25 e ha rappresentato l’Italia ai Campionati del Mondo di giugno 2025, chiusi al settimo posto.
«Sono felicissimo di aver conquistato nuovamente il Trofeo Sicilia di Showdown. Difendere un titolo non è mai semplice, ma sono sceso in campo con tanta determinazione e con la voglia di confermarmi», racconta l’atleta, che rivendica con orgoglio la sfida decisiva giocata contro il compagno di squadra: «Una finale tutta SetteColli che ci rende orgogliosi!».
Dopo il grazie alla squadra, ai compagni, ai tecnici e a tutto lo staff, Finistrella guarda già al prossimo traguardo: «Adesso lo sguardo è già rivolto al prossimo obiettivo: il Trofeo Nazionale! Dopo il secondo posto dello scorso anno, quella coppa deve tornare a casa». Il campione regionale si è detto anche soddisfatto per i tanti giovani che muovono i primi passi nello Showdown siciliano: investire sulle nuove generazioni, ha sottolineato, è la strada per far crescere tutto il movimento.
Irene Barone vive l’argento come una spinta a migliorare: «Il secondo posto è sempre un ottimo risultato e lo accolgo con soddisfazione, consapevole che ho ancora tutte le possibilità di fare bene e giocarmi le mie carte al prossimo appuntamento». L’atleta vittoriese ha parlato dei progressi sul piano tecnico, con una maggiore consapevolezza dei propri tiri e delle risposte dell’avversaria, e dei punti su cui continuare a lavorare, a cominciare dalla gestione dell’agitazione in gara. Buone sensazioni anche dalla prova di un nuovo guanto. Ad Agrigento, inoltre, Barone ha seguito e sostenuto i compagni durante le loro partite, scoprendo una particolare attitudine al ruolo di coach.
Entusiasta anche Giovanni Trovato, contento del suo risultato e di quelli dei compagni, che ha voluto fare i complimenti alla nuova coach della squadra, Emanuela Arseni, «per il coraggio e la grinta che ci ha trasmesso ad ogni partita e in questi tre giorni fantastici del torneo».
Il bilancio della SetteColli Scicli al Trofeo Sicilia è dunque un titolo regionale confermato, una finale maschile giocata tutta in casa e un secondo posto nel femminile: risultati che premiano il lavoro degli atleti, della nuova coach, dei tecnici e dello staff, in vista dei prossimi appuntamenti. Pochi giorni fa la società aveva centrato anche il secondo posto in Coppa Sicilia di Torball a Enna.
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