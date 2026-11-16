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Bodybuilding, a 61 anni Giorgio Buscema è campione del mondo tra gli over 60

Bodybuilding, a 61 anni Giorgio Buscema è campione del mondo tra gli over 60

16 Nov 2026 10:26
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Ci era arrivato da vincitore della gara di Roma, a 61 anni. Adesso Giorgio Buscema ha conquistato anche il mondiale di bodybuilding nella sua categoria, quella degli over 60. Lo ha raccontato lui stesso, il giorno dopo la gara: «Quel mondiale di cui si parlava l’ultima volta, ieri l’ho vinto nella mia categoria over 60».

Il campionato del mondo, come aveva annunciato a ottobre, era in programma a Catania a metà novembre. Buscema si era qualificato vincendo una gara a Roma, dopo essere tornato ad allenarsi a metà del 2018, al termine di diciassette anni di stop.

Il titolo non chiude il capitolo degli allenamenti, ma quello delle gare sì, almeno per ora. «Continuerò ad allenarmi, almeno per ora con l’agonismo (dal greco agos, agonia) abbiamo dato: le gare non sono esattamente un bagno di salute».

I ringraziamenti vanno alla compagna, «in odore di santità visto che è ancora incensurata a stare dietro a me», e al suo coach, «che prima di tutto è una brava persona, e un eccellente preparatore». E c’è già un nuovo obiettivo, lontano dal palco: «Ora Giorgio si mette sui libri, voglio prendere almeno una laurea triennale». Con un augurio: «Spero sempre di essere un esempio».

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.