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Bodybuilding, a 61 anni Giorgio Buscema è campione del mondo tra gli over 60
16 Nov 2026 10:26
Ci era arrivato da vincitore della gara di Roma, a 61 anni. Adesso Giorgio Buscema ha conquistato anche il mondiale di bodybuilding nella sua categoria, quella degli over 60. Lo ha raccontato lui stesso, il giorno dopo la gara: «Quel mondiale di cui si parlava l’ultima volta, ieri l’ho vinto nella mia categoria over 60».
Il campionato del mondo, come aveva annunciato a ottobre, era in programma a Catania a metà novembre. Buscema si era qualificato vincendo una gara a Roma, dopo essere tornato ad allenarsi a metà del 2018, al termine di diciassette anni di stop.
Il titolo non chiude il capitolo degli allenamenti, ma quello delle gare sì, almeno per ora. «Continuerò ad allenarmi, almeno per ora con l’agonismo (dal greco agos, agonia) abbiamo dato: le gare non sono esattamente un bagno di salute».
I ringraziamenti vanno alla compagna, «in odore di santità visto che è ancora incensurata a stare dietro a me», e al suo coach, «che prima di tutto è una brava persona, e un eccellente preparatore». E c’è già un nuovo obiettivo, lontano dal palco: «Ora Giorgio si mette sui libri, voglio prendere almeno una laurea triennale». Con un augurio: «Spero sempre di essere un esempio».
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