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Volley, l’Avimec Modica parte bene ma Terni rimonta: 3-1 e sorpasso in classifica
14 Nov 2026 22:03
Un set di illusione, poi la rimonta dei padroni di casa. L’Avimec Modica di coach Enzo Distefano cade in quattro set al PalaTerni contro la Terni Volley Academy, che nonostante qualche assenza si impone 3-1 (23/25, 25/22, 25/21, 26/24) dopo 2 ore e 6 minuti di gioco. Tre punti che valgono agli umbri il sorpasso in classifica sui biancazzurri, alla terza sconfitta consecutiva lontano dal PalaRizza.
La cronaca. Il primo set viaggia sul filo dell’equilibrio fino al 10/10. Sul 13/11 per Terni Distefano chiama il primo time out; al rientro la serie in battuta di Caciagli rimette avanti Modica (16/17) e quella di Chillemi porta i Galletti sul +4 (18/22). Terni torna sotto, ma sul 22/24 Modica ha due set point e chiude 23/25 dopo 32 minuti, sfruttando l’errore in battuta di Stambuco.
Nel secondo parziale l’equilibrio si rompe sul 6/6: break umbro di 3-0 e nuovo time out modicano. L’Avimec si riavvicina (14/13), ma Terni allunga fino al 20/15. Con un Panciocco più continuo in attacco Modica risale a -2 (23/21), poi è l’errore in battuta di Hopt a consegnare il 25/22 ai padroni di casa.
Il terzo set si apre con un 5-0 per Terni. I biancazzurri rimontano piano piano fino al 13/14, grazie al turno in battuta di Piovan, e si va punto a punto fino al 18/18. Terni allunga sul 22/20 e chiude 25/21 sull’errore in palleggio di Piovan.
Nel quarto parziale Santangelo trascina i ternani, che volano sul 20/15. La serie in battuta di Garofolo vale il 21/21 e la sfida arriva ai vantaggi sul 24/24: dopo 31 minuti è il muro di Partenio a chiudere 26/24 e a consegnare il successo pieno a Terni.
In casa Avimec, spiega la società, c’è delusione per una prestazione al di sotto delle reali possibilità. Ora bisogna voltare pagina: il prossimo impegno è al PalaRizza contro Vibo Valentia.
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IL TABELLINO
Terni Volley Academy – Avimec Modica 3-1
Parziali: 23/25, 25/22, 25/21, 26/24
Terni Volley Academy: Finauri 16, Partenio 4, Picardo 0, Santangelo 16, Severini 10, Capirossi 10, Matani 8, Zornetta 0, Stambuco 2, Canenti (L1), Oberto (L2); n.e. Crocoli, Arcadi, Paounov. All. Giancarlo D’Amico; ass. Fabio Bovari.
Avimec Modica: Hopt 15, Piovan, Panciocco 23, Chillemi 9, Biffi 1, Caciagli 7, Molesti 0, Garofolo 9, Nastasi (L1); n.e. Pappalardo (L2), Russo, Graziani, Lazar. All. Enzo Distefano; ass. Manuel Benassi.
Arbitri: Claudia Lanza di Napoli ed Enrico Autuori di Salerno.
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