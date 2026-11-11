Judo, lo sciclitano Vincenzo Marino vince all’esordio alla European Cup di Győr

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Grande prestazione per il judoka sciclitano Vincenzo Marino, protagonista alla European Cup di Győr, in Ungheria, in un appuntamento sportivo a carattere internazionale. Il giovane atleta sciclitano ha gareggiato nella categoria -60 kg.

Vincenzo Marino ha aperto la sua gara conquistando una bella vittoria nel primo incontro. L’amaro della sconfitta è arrivato nel secondo incontro con l’australiano Isaac Choi. Una sconfitta che ha fermato la fase positiva in una delle più prestigiose manifestazioni sportive di judo.

“Resta una prova importante per Vincenzo e per la nostra società – commenta il Maestro Maurizio Pelligra –. È stata un’occasione di crescita e di confronto con il judo internazionale che ha permesso al nostro giovane atleta di fare esperienza in una disciplina sportiva cui è particolarmente affezionato. Per la nostra Koizumi Ecodep è motivo di orgoglio l’impegno e la determinazione dimostrata sul tatami da Vincenzo Marino”.

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