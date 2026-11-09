Gianfranco Caruso alla Maratona di Ravenna: 2h52 e 14° posto tra gli SM40

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Duemila i partecipanti e lui, lo sciclitano Gianfranco Caruso, che porta a casa un ottimo risultato per la gioia dei suoi affezionati tifosi e della società sportiva di cui veste i colori, l’Asd Tre Colli Scicli. È quanto visto ieri alla “Maratona Città di Ravenna”, valida come corsa su strada nel Campionato italiano Master, in cui Gianfranco Caruso ha chiuso la gara con il tempo di 2h 52′ 12″ ottenendo l’80° posto assoluto al maschile e il 14° posto di categoria SM40.

La 27ª edizione della “Maratona di Ravenna – Città d’arte” ha ospitato atleti da ogni parte della penisola che si sono contesi le maglie tricolori di categoria.

Gianfranco Caruso era reduce dalla vittoria, nella sua categoria SM40, alla Maratonina di Riposto, in terra etnea, chiusa sotto il “muro” di 1h20′ e con il 5° posto assoluto.

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