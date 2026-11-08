Salita dei Monti Iblei, Samuele Cassibba vince la gara di casa a Chiaramonte

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Missione compiuta. Samuele Cassibba conquista la 69ª Salita dei Monti Iblei, la gara di casa sfuggitagli nel 2025 per pochi decimi. Secondo posto per Francesco Conticelli, terzo per Franco Caruso, che ha perso il vantaggio della prima manche per un contatto con la chicane in gara 2. Sui tornanti di Chiaramonte Gulfi festeggia anche Giuseppe D’Angelo, che con la vittoria di oggi si aggiudica il Super Civm assoluto 2026.

La gara. In gara 1 Cassibba ha chiuso secondo con il tempo di 2’28.67, lasciandosi aperta la possibilità di giocarsi il successo nella seconda salita. In gara 2 la risposta decisiva: 2’27.40 e rimonta completata fino alla vetta. «Vincere la Monti Iblei è una soddisfazione immensa – ha detto –. Farlo nella mia gara di casa, davanti al pubblico e alle persone che mi sostengono, è una gratificazione massima. Abbiamo lavorato durante tutto il fine settimana per trovare il giusto equilibrio e migliorare manche dopo manche, riuscendo a concretizzare il nostro potenziale proprio nella salita decisiva. È il modo migliore per concludere questa stagione».

Amarezza per il comisano Franco Caruso, che sperava nella quarta vittoria consecutiva: dopo la prima manche chiusa in testa, nella seconda il contatto con la chicane gli ha tolto la possibilità di giocarsi il successo. Secondo posto assoluto per Francesco Conticelli, che inseguiva il primo trofeo dei Monti Iblei ma è mancato nel guizzo decisivo.

Giuseppe D’Angelo, con la Ferrari 488, ha vinto il Super Civm assoluto e dà continuità al titolo di Civm Nord già conquistato in stagione, il terzo in tre anni con la GT di Maranello. Vetta di seconda divisione per Ferrazzano, sulla Lamborghini Gallardo V10.

Le classi

Fra le Rs Plus aspirate successi per Giovanni Maiorana (1400), Andrea Currenti (1600) e Davide Ignaccolo (2000), tra le 1600 Turbo per Agostino Scaffidi; in RS-S Plus vittorie di Alessandro Cappello (1400) e Gerardo Gardi (2000). In RS Cup 2 ancora un successo per Francesco Pio Vattiato, fra le Turbo per Giuseppe Strano. Nelle Rally D vince Bruno Cavallo, nelle Rally C Giuseppe Nucita, nelle Rally B Salvatore Vitale.

In E1 Italia vittorie per Francesco Lombardo (1400), Giuseppe Monastra (2000), Ennio Donato (3000), Sebastiano Asch (oltre 3000) e Pietro Ragusa (1600 Turbo); a Salvatore Castelnuovo la vetta fra le TCR. Nelle E2SH successi per Fausto Cassibba (1150), Angelo Scudieri (1400) e Noel Galea (2000). Fra le ProtoBike E2SC-1150 si impone Emanuele Schillace con la Nova Proto Aprilia 03, all’esordio ai Monti Iblei; fra le 1600 il calabrese Francesco Ferragina con l’Elia Evo 20 Suzuki.

Maurizio Fontana vince in TM-SC/SS, Francesca Aiuto si aggiudica il premio Dame, Luigi Cosentino il tributo per le Storiche Under 40. Fra le Bicilindriche successi di Paolo Noto (Gruppo 5) e Santo Riso (Gruppo 2). In A/S 1600 vince Giuliano Frasca, in RSTB 1400 Salvatore Gatto, in RS 1600 Edmondo Eduardo Bileci, in RS 2000 Bruno Paravizzini; fra le sovralimentate Vincenzo Sgarlata (1600) e Marco Magdalone (2000), in RSD due litri Andrea Solerte. Debutto vincente anche per la reggina Michela Puntorieri in RS-S 1400. Fra le storiche vittorie di Giuseppe Lombardo, Giuseppe Musso, Antonio Piazza e Ciro Barbaccia nei quattro raggruppamenti.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it