Home / Altri sport
Ispica, il giovane Armando Cimino ai Mondiali giovanili di Muay Thai in Grecia

Ispica, il giovane Armando Cimino ai Mondiali giovanili di Muay Thai in Grecia

07 Nov 2026 11:11
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Ispica si prepara a fare il tifo per uno dei suoi giovani talenti. Armando Cimino, atleta ispicese, è stato convocato per gli IFMA Youth World Championships 2026, i Campionati mondiali giovanili di Muay Thai che si svolgeranno a Olimpia, in Grecia. Una convocazione prestigiosa che riempie d’orgoglio l’intera comunità e premia un percorso fatto di sacrifici, allenamenti, determinazione e tanta passione per lo sport.

Raggiungere una competizione internazionale di questo livello non è un traguardo casuale, ma il risultato di impegno quotidiano, disciplina e della voglia di mettersi continuamente alla prova. Per Armando sarà un’occasione importante per confrontarsi con giovani atleti provenienti da tutto il mondo e, soprattutto, per portare il nome di Ispica su un palcoscenico internazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione comunale, che ha voluto rivolgere al giovane atleta un messaggio di incoraggiamento e vicinanza: «A nome mio e dell’intera comunità ispicese, rivolgo ad Armando, alla sua famiglia e a chi lo ha seguito in questo percorso i complimenti più sinceri e un caloroso in bocca al lupo. Qualunque sarà il risultato, ci ha già resi orgogliosi. Tutta Ispica farà il tifo per lui». A firmare il messaggio sono il sindaco Pierenzo Muraglie e gli assessori Carmelo Oddo e Gabriella Bruno.

Ad Armando, dunque, va l’abbraccio di tutta la città: adesso è il momento di dare il massimo e godersi questa straordinaria esperienza. Forza Armando, Ispica è con te!

Leggi anche: Muay Thai, Nunzio Calvo domina al debutto: vittoria netta a Naxos Fight Night

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.