Ispica, il giovane Armando Cimino ai Mondiali giovanili di Muay Thai in Grecia

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Ispica si prepara a fare il tifo per uno dei suoi giovani talenti. Armando Cimino, atleta ispicese, è stato convocato per gli IFMA Youth World Championships 2026, i Campionati mondiali giovanili di Muay Thai che si svolgeranno a Olimpia, in Grecia. Una convocazione prestigiosa che riempie d’orgoglio l’intera comunità e premia un percorso fatto di sacrifici, allenamenti, determinazione e tanta passione per lo sport.

Raggiungere una competizione internazionale di questo livello non è un traguardo casuale, ma il risultato di impegno quotidiano, disciplina e della voglia di mettersi continuamente alla prova. Per Armando sarà un’occasione importante per confrontarsi con giovani atleti provenienti da tutto il mondo e, soprattutto, per portare il nome di Ispica su un palcoscenico internazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione comunale, che ha voluto rivolgere al giovane atleta un messaggio di incoraggiamento e vicinanza: «A nome mio e dell’intera comunità ispicese, rivolgo ad Armando, alla sua famiglia e a chi lo ha seguito in questo percorso i complimenti più sinceri e un caloroso in bocca al lupo. Qualunque sarà il risultato, ci ha già resi orgogliosi. Tutta Ispica farà il tifo per lui». A firmare il messaggio sono il sindaco Pierenzo Muraglie e gli assessori Carmelo Oddo e Gabriella Bruno.

Ad Armando, dunque, va l’abbraccio di tutta la città: adesso è il momento di dare il massimo e godersi questa straordinaria esperienza. Forza Armando, Ispica è con te!

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