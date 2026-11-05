Avimec Modica, domenica al PalaRizza la sfida a Corigliano: «Siamo pronti»

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Dopo la maratona di Campobasso, l’Avimec Modica torna al “PalaRizza” e va a caccia dei tre punti. Domenica alle 18, nella quarta giornata del girone Blu di serie A3, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano ospitano i rossoneri della Maricor Corigliano. Arbitrano Fabio Pasquali di Bologna e Andrea Bonzanni di Bergamo.

I “Galletti” arrivano dal punto conquistato al “PalaVazzieri” contro la capolista EnergyTime Campobasso, che l’ha spuntata solo al tie break: con quattro punti sono quinti in classifica e una vittoria piena varrebbe un bel balzo in avanti per la squadra capitanata da Stefano Chillemi.

Gli avversari

Il sestetto calabrese è tornato in serie A dopo sei stagioni, ha già osservato il turno di riposo e ha due punti in classifica, frutto di due sconfitte entrambe al quinto set contro Galatone e Taviano. La squadra di Lorenzo Simeon, già incrociata in precampionato a Corigliano nella semifinale del trofeo “Città del Codex e del Castello”, è fisica e gioca una buona pallavolo: la bocca di fuoco più pericolosa è l’opposto svedese Johan Regnar Gruvaeus, 45 punti nelle prime due partite, ma attenzione anche allo schiacciatore Gianluca Cremoni, 32 punti a referto.

Le voci della vigilia

«Contro Corigliano sarà una partita diversa rispetto a quella di Campobasso, ma noi vogliamo vincere, anche se sappiamo che non sarà facile – spiega l’opposto tedesco Jannis Hopt –. Corigliano è una buona squadra e lo abbiamo visto nell’amichevole che in precampionato abbiamo disputato in Calabria, ma noi siamo pronti per questa battaglia. Siamo fiduciosi e siamo consapevoli che possiamo vincere. Al pubblico modicano dico di venire al palazzetto per incitarci e per darci una mano a conquistare questi tre punti importanti».

«Corigliano arriverà a Modica per fare la propria partita – aggiunge la team manager Alessandra Ruta –. Nelle prime due gare hanno dato del filo da torcere a Galatone e Taviano e anche al PalaRizza giocheranno sicuramente a viso aperto. Noi faremo di tutto per portare a casa i tre punti in palio: dall’inizio della settimana i ragazzi hanno lavorato benissimo». E l’appello ai tifosi: «Invito tutta Modica a venire a sostenerci, anche perché la società sta spendendo veramente tante energie per far sì che il PalaRizza diventi una bolgia».

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