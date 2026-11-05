Avimec Modica, domenica al PalaRizza la sfida a Corigliano: «Siamo pronti»

Dopo la maratona di Campobasso, l’Avimec Modica torna al “PalaRizza” e va a caccia dei tre punti. Domenica alle 18, nella quarta giornata del girone Blu di serie A3, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano ospitano i rossoneri della Maricor Corigliano. Arbitrano Fabio Pasquali di Bologna e Andrea Bonzanni di Bergamo.
Il sestetto calabrese è tornato in serie A dopo sei stagioni, ha già osservato il turno di riposo e ha due punti in classifica, frutto di due sconfitte entrambe al quinto set contro Galatone e Taviano. La squadra di Lorenzo Simeon, già incrociata in precampionato a Corigliano nella semifinale del trofeo “Città del Codex e del Castello”, è fisica e gioca una buona pallavolo: la bocca di fuoco più pericolosa è l’opposto svedese Johan Regnar Gruvaeus, 45 punti nelle prime due partite, ma attenzione anche allo schiacciatore Gianluca Cremoni, 32 punti a referto.
Le voci della vigilia
«Contro Corigliano sarà una partita diversa rispetto a quella di Campobasso, ma noi vogliamo vincere, anche se sappiamo che non sarà facile – spiega l’opposto tedesco Jannis Hopt –. Corigliano è una buona squadra e lo abbiamo visto nell’amichevole che in precampionato abbiamo disputato in Calabria, ma noi siamo pronti per questa battaglia. Siamo fiduciosi e siamo consapevoli che possiamo vincere. Al pubblico modicano dico di venire al palazzetto per incitarci e per darci una mano a conquistare questi tre punti importanti».
«Corigliano arriverà a Modica per fare la propria partita – aggiunge la team manager Alessandra Ruta –. Nelle prime due gare hanno dato del filo da torcere a Galatone e Taviano e anche al PalaRizza giocheranno sicuramente a viso aperto. Noi faremo di tutto per portare a casa i tre punti in palio: dall’inizio della settimana i ragazzi hanno lavorato benissimo». E l’appello ai tifosi: «Invito tutta Modica a venire a sostenerci, anche perché la società sta spendendo veramente tante energie per far sì che il PalaRizza diventi una bolgia».
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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