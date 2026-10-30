Maratona di Ragusa, iscrizioni scontate fino a sabato: il 17 gennaio si parte

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Il conto alla rovescia è già cominciato. Domenica 17 gennaio Ragusa tornerà ad aprire la lunga stagione delle maratone italiane con la Mangia’s Maratona di Ragusa, giunta alla ventiduesima edizione. Ma quella del 2027 non sarà un’edizione come le altre: la corsa nel cuore del barocco avrà il compito di inaugurare il calendario di Ragusa Città Europea dello Sport 2027.

Il programma resta ricchissimo. Accanto alla maratona torna la Straragusa, la mezza maratona che varrà anche come 24° Campionato nazionale dei Vigili del Fuoco – Memorial Giorgio Iacono. In calendario anche la FastRun di 10,1 chilometri; mezza maratona e FastRun avranno pure la versione walking non competitiva. A chiudere il quadro, il tradizionale appuntamento con la Family Run di 3,2 chilometri.

Le iscrizioni sono aperte da tempo e in molti stanno già programmando la trasferta a Ragusa come prima uscita della stagione. Chi vuole risparmiare, però, deve muoversi in fretta: fino a sabato 31 ottobre la maratona costa 30 euro, la Straragusa 20 euro e la FastRun 12 euro. Dopo quella data sono previsti aumenti progressivi.

Anche quest’anno la manifestazione potrà contare sul sostegno del Comune di Ragusa, con il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Simone Di Grandi. Hanno già confermato la loro presenza Albani.Op, che offrirà i propri prodotti orticoli per premiare gli atleti, e Scar, concessionario Fiat, che metterà a disposizione il parco veicoli necessario all’organizzazione. Altri partner si aggiungeranno da qui al 17 gennaio, così come i nomi delle stelle chiamate a contendersi lo scettro di re e regina della Maratona di Ragusa.

Per informazioni: Atletica No al Doping Ragusa, maratonadiragusa.com.

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