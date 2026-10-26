Volley, l’Ardens Comiso parte con un 3-0 alla PVT Modica: sabato derby a Ragusa

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Tre set, tre punti e un esordio da ricordare. L’Ovodiana – Hiperia Ardens di Comiso apre il campionato di serie C femminile battendo 3-0 la PVT Modica, domenica 25 ottobre al PalaDavolos, davanti al proprio pubblico. I parziali, 25-18, 25-12 e 25-11, raccontano una gara in cui le biancorosse hanno imposto il proprio gioco set dopo set contro un’avversaria considerata temibile.

Il primo parziale si è chiuso con sette punti di margine e ha messo subito la partita sui binari giusti. Ancora più netto il secondo, con Modica ferma a quota 12, mentre nel terzo la formazione comisana ha concesso appena 11 punti, chiudendo l’incontro senza permettere alle avversarie di riaprirlo.

Dopo una sola giornata l’Ardens si ritrova appaiata in classifica al Ragusa Volley. E sarà proprio la formazione ragusana la prossima avversaria: sabato 31 ottobre le biancorosse giocheranno in trasferta un nuovo derby ibleo tra due squadre reduci da un esordio vincente. Le comisane possono contare sull’esperienza di Young Lye Won e Boram Alfieri, protagonisti del percorso tecnico della società.

La nuova stagione arriva in un momento speciale per il club, che ha appena celebrato sessant’anni di attività a Comiso: sei decenni di pallavolo costruiti da generazioni di atlete, allenatori, dirigenti e famiglie. Quest’anno l’Ardens ha anche allargato il proprio raggio d’azione, avviando la scuola volley a Vittoria per avvicinare altri giovani alla pallavolo.

Con la stagione 2026/2027 cambia anche il nome della prima squadra, Ovodiana – Hiperia Ardens, dai due main sponsor che sostengono il progetto biancorosso insieme a molti altri partner.

Foto inviata dall’ufficio stampa dell’Ardens Comiso

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