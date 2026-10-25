Volley Serie C, il Ragusa parte forte: 3-0 a Solarino, sabato il derby con l’Ardens Comiso

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Partenza con il piede giusto per il Ragusa Volley nel girone C del campionato di Serie C femminile. Al Tensostatico Triolo di Solarino le ragazze di coach Ennio Cutrona hanno superato il Fitness Solarino con un netto 3-0 (15-25, 8-25, 17-25), lasciando alle padrone di casa pochissimo spazio.

Le giovanissime siracusane, rinforzate da alcune atlete dell’Eurialo di Siracusa e protagoniste di un interessante progetto giovanile, hanno pagato la maggiore esperienza e l’organizzazione delle iblee, decise fin dall’inizio a confermare quanto di buono mostrato nella scorsa stagione.

Il divario si è visto subito, soprattutto al servizio: la battuta ragusana ha messo in crisi la ricezione avversaria e una solida fase break ha portato il primo set sul 25-15. Ancora più netto il secondo parziale, aperto da una lunghissima serie al servizio di Clelia Torre e chiuso sul 25-8.

Nel terzo set le giovani di coach Peluso hanno provato a forzare la battuta e, approfittando di qualche distrazione delle ospiti, si sono portate sul 12-8. Il vantaggio è durato poco: una serie dell’opposta Corallo, in attacco e al servizio, ha riportato il punteggio in equilibrio e il Ragusa ha chiuso set e partita sul 25-17. In evidenza la nuova arrivata Maria Aliano, padrona della rete, e da segnalare l’esordio in Serie C della giovane Tirella.

Soddisfatto coach Cutrona, che ha lodato la mentalità della squadra, capace di affrontare la gara senza sottovalutare un avversario giovane ed entusiasta, pur ricordando che «c’è tantissimo da lavorare per migliorare».

Il prossimo impegno sarà di tutt’altro spessore: il derby con l’Ardens Comiso, che secondo l’allenatore ha allestito una squadra notevole e punta in alto. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 18 al PalaPappalardo di Ragusa.

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