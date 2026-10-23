Scherma non vedenti, nata a Modica: a Milano l’esame per il riconoscimento mondiale

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Sedici anni fa è nata da un’intuizione nella sala scherma della Contea; sabato potrebbe fare un passo decisivo verso il palcoscenico internazionale. La scherma per non vedenti, che a Modica ha mosso i primi passi e ha ospitato il primo torneo internazionale, sarà protagonista a Milano del 6° Trofeo internazionale «Città di Milano», in programma sabato 24 ottobre all’Arena Giuriati del Politecnico.

Sarà un’edizione speciale: in pedana ci saranno i rappresentanti della World Para Fencing, chiamati a valutare caratteristiche e potenzialità della disciplina in vista di un possibile riconoscimento ufficiale nelle attività internazionali della scherma paralimpica. Cresce anche la partecipazione, con atleti di più Paesi, compresi gli Stati Uniti: 58 in tutto, 34 uomini e 24 donne.

La manifestazione è organizzata dall’Accademia Scherma Milano in collaborazione con la Conad Scherma Modica e con il supporto della Federazione italiana scherma. Per la società modicana, e per il maestro Giancarlo Puglisi, promotore del progetto fin dall’inizio, è un momento di grande soddisfazione: a Milano saranno presenti lo stesso Puglisi e lo schermitore Antonio Carnazza.

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