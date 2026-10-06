iola Cartia vola e Scicli applaude: tre podi per la giovane ginnasta

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Un titolo, quello della giovane ginnasta Viola Cartia, che è stato impreziosito con il primo posto al corpo libero, il secondo posto al volteggio e il secondo posto alla trave. Un’atleta versatile, capace di grandi prestazioni che per la società sciclitana rappresenta un punto di forza. Alla ripresa delle gare, in questo secondo semestre, le giovani ginnaste sciclitane hanno dato prova di grande preparazione, crescita e grinta. Nella categoria Gold 3A la squadra composta da Aurora Caia, Clizia Ficili, Benedetta Padua, Gioia Pellegrino e Sofia Zagarini è stata protagonista di una prestazione tecnica di grande valore. Eccellenti anche le performance nella categoria Gold 3B con la squadra formata da Noemi Alecci, Greta Carrabba, Adele Pavone e Chloe Scivoletto che ha conquistato un meritatissimo terzo posto nella prima prova regionale, conquistando il gradino bronzeo del podio dopo un lavoro di preparazione che ha tenuto impegnate le giovani ginnaste per mesi che si avviano ad affrontare questa fase di stagione. Ginnaste al lavoro , con allenamenti quotidiani, guidati da preparatori dalle alte qualità tecniche.

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