Volley Modica NextGen, 3-0 al Misterbianco: i «Galletti» volano al terzo posto

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Tre set, tre punti e il terzo posto in classifica. La Volley Modica NextGen allunga la sua serie positiva nel campionato regionale di serie C: sabato pomeriggio, al PalaRizza, i giovani «Galletti» di coach Ciccio Italia hanno superato 3-0 il Volley Misterbianco, con parziali di 25-23, 25-12 e 25-23, in una gara che i dirigenti modicani ricordano soprattutto per il fair play.

Il primo set sul filo, poi il break

Il parziale d’apertura è stato il più combattuto: Misterbianco ha messo il muso avanti, ma i biancoazzurri hanno recuperato e chiuso con il minimo scarto. Nella seconda frazione la formazione catanese ha accusato un passaggio a vuoto e Modica ha vinto a mani basse, salendo sul 2-0.

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Nel terzo set gli ospiti hanno reagito e, complici un calo di attenzione e le rotazioni decise dal tecnico della Contea, la sfida è tornata in equilibrio. Nei momenti decisivi, però, la NextGen ha fatto valere la migliore tenuta atletica e ha piazzato lo strappo che ha chiuso la pratica.

«Una pallavolo pulita»

I dirigenti sottolineano la differenza tra le due squadre: quella modicana è giovanissima, formata da ragazzi che giocano anche il campionato under 19, mentre Misterbianco schiera atleti più maturi, «signori in campo e fuori». Per la società è stata una delle partite più belle della stagione sul piano della correttezza, il ritratto della pallavolo «pulita, fatta di correttezza e signorilità» che vuole vedere.

Dopo l’esordio vincente con Piedimonte Etneo e il colpo al tie-break sul campo dei Liotri, il cammino dei giovani modicani in serie C continua dunque senza frenate.

Volley Modica NextGen-Volley Misterbianco 3-0 (25-23, 25-12, 25-23)

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