Volley Modica NextGen, esordio vincente in serie C: Piedimonte Etneo battuto 3-1

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Comincia con tre punti la stagione della Volley Modica NextGen nel campionato regionale di serie C. Ieri pomeriggio, al PalaRizza, i biancoazzurri allenati da Ciccio Italia hanno superato in quattro set il Volley Sun Piedimonte Etneo, chiudendo sul 3-1 con i parziali di 25-11, 25-18, 18-25 e 25-15.

Una vittoria meritata per i giovani del vivaio modicano, padroni del campo in tre dei quattro set. L’avvio è stato quasi senza storia: con un approccio di grande personalità la squadra del direttore generale Luca Leocata ha messo subito in difficoltà gli ospiti, chiudendo il primo parziale sul 25-11.

Lo stesso copione nel secondo set: nonostante il tentativo di reazione degli etnei, i padroni di casa sono rimasti concentrati e si sono portati sul 2-0 con il 25-18. Nel terzo parziale un calo di tensione e le rotazioni di coach Italia, che ha dato spazio anche ai più giovani, hanno permesso al Piedimonte di rientrare in partita e vincere il set 18-25. Al rientro in campo, però, la NextGen ha ripreso in mano la gara e ha chiuso sul 25-15.

«Un successo che vale tanto, soprattutto per come è arrivato», commentano i dirigenti della società, ricordando che il roster è molto giovane e che la serie C è un torneo difficile. Dopo i primi due set vinti a mani basse e lo spazio concesso anche ai ragazzi del 2010, la squadra ha avuto il merito di restare in partita e di portare a casa il quarto parziale. L’obiettivo, spiegano, resta lavorare, crescere e divertirsi: e iniziare con tre punti davanti al proprio pubblico è stato il modo migliore per aprire la stagione.

Domenica prossima la Volley Modica NextGen affronterà la prima trasferta, sul campo dei catanesi del Liotri Volley.

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