Volley Serie B, il Giarratana debutta con un 3-0 al Gibellina: benedizione e primi tre punti

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Prima la benedizione, poi tre set senza storia. L’Asd Giarratana Volley ha bagnato con una vittoria netta il suo debutto nel campionato di Serie B maschile: davanti al pubblico della palestra comunale i rossoblù hanno superato 3-0 il Volley Gibellina (25-15, 25-20, 25-16) nella seconda giornata del girone H, mettendo in cascina i primi tre punti della stagione.

Per la squadra iblea si è trattato dell’esordio vero e proprio, dopo il turno di riposo osservato alla prima giornata. E l’impatto con il nuovo campionato è stato quello sperato: una prova ordinata e concreta, con una buona intesa fin dalle prime battute, la capacità di respingere i tentativi di rientro degli ospiti e le prime indicazioni positive dai nuovi arrivati del mercato estivo.

La serata si era aperta con un momento sentito dalla comunità. Prima del fischio d’inizio il parroco di Giarratana, don Franco Ottone, ha benedetto atleti, staff e dirigenti, augurando una stagione all’insegna dello sport, del rispetto e della crescita umana.

Soddisfatto a fine gara il tecnico Emanuele Campo: «Era importante partire bene e dare subito un segnale». L’allenatore ha sottolineato la concentrazione mantenuta dall’inizio alla fine e la risposta dei nuovi, che si stanno integrando rapidamente, pur ricordando che c’è ancora molto da lavorare. Sulla stessa linea l’altro allenatore, Antonio Pappalardo, che ha parlato di una squadra capace di rispondere con maturità alle incognite dell’esordio e di un successo che deve essere solo il primo passo di un percorso lungo.

Il presidente Salvatore Pagano ha ringraziato il pubblico e quanti collaborano al progetto, invitando però a non perdere di vista la realtà: il campionato sarà molto competitivo, ma la vittoria netta è un segnale di fiducia. Con tre punti e un quoziente set perfetto, il Giarratana si affaccia così subito nelle posizioni di vertice del girone.

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