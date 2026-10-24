Grand Prix Ibleo, lo sciclitano Giovanni Gulino trascina l’Atletica Tre Colli

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Il Grand Prix Ibleo 2026 ha avuto in Giovanni Gulino il suo mattatore, in una manifestazione sportiva di grande richiamo a livello regionale. Runner dell’Asd Atletica Tre Colli Scicli, Giovanni Gulino è stato la punta di diamante della classifica generale del circuito 2026, dopo aver corso dieci gare, culminate nei giorni scorsi con la “Corri a Marina di Modica”.

La gara su strada di 10 km, su percorso omologato, valida sia come ultima prova dell’evento ibleo sia come tappa del Grand Prix Sicilia di corsa, ha visto Giovanni Gulino chiudere al 4° posto assoluto e al 1° della categoria SM. Ottenendo il 2° posto tra gli atleti ragusani, l’atleta sciclitano ha conquistato i punti che lo hanno fatto eccellere nella classifica generale.

Ottime le prestazioni dei compagni di società nel settore maschile. Goffredo Caldarera ha chiuso al 4° posto tra gli SM55, seguito a breve distanza da Carmelo Galesi, 6° tra gli SM50, Angelo Portelli, 7° sempre tra gli SM50, e Salvatore Zagarini, 4° tra gli SM70.

Il settore femminile ha ottenuto buoni piazzamenti, con i podi di categoria di Maria Chiara Ficili, 3ª tra le SF35, e di Carmela Donzella, 3ª tra le SF55, mentre Giuseppina Cappello è arrivata al 6° posto nella categoria SF45.

La manifestazione sportiva ha visto anche le gare del Campionato regionale individuale e a squadre di corsa su strada riservato alle categorie ragazzi/e e cadetti/e. A farsi notare, sulla distanza di un chilometro, i giovani atleti sciclitani Marco Trapani, al 9° posto, e Samuele Portelli, al 10°, entrambi scesi in gara nella categoria Ragazzi.

L’Asd Atletica Tre Colli Scicli ha ottenuto un bel piazzamento anche con Salvatore Buonuomo, che ha partecipato a Palermo all’evento collaterale della Palermo International Half Marathon, dove ha tagliato il traguardo dei 10 km ottenendo il 13° posto nella categoria SM60.

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