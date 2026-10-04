Judo, Trofeo Italia: tre medaglie e podio per la Koizumi

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Successo a Cagliari nel fine settimana per la società sciclitana Koizumi Ecodep judo, che ha brillato al Trofeo Italia esordienti B con un meritato terzo posto. Un successo a livello nazionale che conferma la preparazione degli atleti sciclitani i quali stanno raccogliendo medaglie, dall’oro al bronzo passando per l’argento.

In Sardegna un eccellente terzo posto nella classifica maschile per società. Sul podio sono saliti Ignazio Mattia Arrabito con l’oro nella categoria -55 kg, l’argento per Alessandro Carpinteri sempre nella -55 kg con una spettacolare doppietta, e per la medaglia di bronzo per Mattia Ficili nei -50 kg. Tre medaglie importanti, di peso che rispecchiano il positivo momento che sta attraversando lo judo sciclitano non arrivato a caso.

Da anni si lavora senza risparmio di forze e di capacità per raggiungere i risultati che in questi mesi il Maestro Maurizio Pelligra, i suoi collaboratori tecnici e gli atleti stessi stanno raccogliendo,”E’ un impegno pesante ma prezioso ed è il frutto di un costante lavoro di preparazione che non lascia nulla al caso – spiega il Maestro Maurizio Pelligra che mostra tanta soddisfazione per il successo in terra sarda – eccellente è stato l’apporto in gara del preparatore tecnico Sandro Carnemolla il quale ha guidato la comitiva di giovani atleti sciclitani in Sardegna supportandoli nelle gare”.

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