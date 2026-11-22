Arrampicata, tre medaglie per la Red Rock Ragusa a Palermo: oro a Nina Schininà

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La stagione dell’arrampicata sportiva siciliana è appena cominciata e la Red Rock Ragusa torna da Palermo con tre medaglie al collo. Nella prima prova del Campionato regionale Boulder, disputata nel fine settimana nel capoluogo, la società ragusana ha conquistato un oro con Nina Schininà e due bronzi con Enea Schininà e Nino Branciforte, presentandosi in gara con 22 atleti.

La competizione si è articolata in due giornate: sabato sono scese sulle prese le categorie Under 9 promozionale, Under 11 e Under 13; domenica è stata la volta di Under 15, Under 17, Under 19 e Senior.

Il podio di Palermo

Il risultato più pesante porta la firma di Nina Schininà, prima nell’Under 13 femminile: una gara condotta, secondo la società, con qualità tecnica, lucidità e continuità. Nell’Under 11 maschile Enea Schininà ha chiuso al terzo posto, mettendo in mostra doti atletiche e grande esuberanza fisica; qualche momento di troppa irruenza, osserva la Red Rock, gli ha però impedito di giocarsi fino in fondo il gradino più alto. Bronzo anche per Nino Branciforte nell’Under 13 maschile, costruito con tenacia e determinazione e con una prova tecnicamente più convincente.

Buoni segnali sono arrivati anche dagli esordienti Rebecca Tumino, nell’Under 11 femminile, e Alessio Blanco, nell’Under 11 maschile, mentre Iole Carnemolla ha disputato una gara solidissima nell’Under 13 femminile.

Ventidue atleti in gara

Il dato che la società sottolinea con più forza, però, va oltre il medagliere. Dei 22 atleti portati a Palermo, 15 gareggiavano nelle categorie dall’Under 11 all’Under 15 e 7 nella categoria promozionale Under 9: una presenza numerosa che racconta la crescita della palestra e, più in generale, dell’arrampicata sportiva nel territorio ragusano. È lo stesso percorso che in primavera aveva portato tre giovani della Red Rock fino ai Campionati italiani di Arco.

Il calendario: si torna a Ragalna

Il Campionato regionale proseguirà su sette appuntamenti complessivi: tre prove Boulder, due Lead e due Speed, cioè le tre specialità dell’arrampicata sportiva. La prossima tappa è in programma il 19 e 20 dicembre a Ragalna, dove gli atleti si confronteranno nella specialità Lead. Proprio a Ragalna, ad aprile, la Red Rock aveva staccato il pass per i Nazionali.

Per la società ragusana è un avvio positivo su entrambi i fronti: i risultati e i numeri di una squadra che continua ad allargarsi, con un vivaio giovanile sempre più solido.

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it