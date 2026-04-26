Red Rock e impresa a Ragalna: tre atleti volano ai campionati nazionali di Arco

Il weekend del 25 e 26 aprile resterà impresso a lungo nella storia della Red Rock. Nella cornice di Ragalna, dove si sono disputate le ultime gare del circuito regionale di Boulder e Speed, la società ha centrato un obiettivo straordinario: qualificare ben tre atleti per i campionati nazionali che si terranno ad Arco, in Trentino. Un finale di stagione perfetto, figlio di una crescita esponenziale del gruppo sotto la guida tecnica di Emerico Colombo e la presidenza di Gianni Adamo. L’impresa di Nina e la favola dei fratelli Schininà

Il momento più emozionante del fine settimana si è vissuto nella categoria Under 13 femminile. Era il duello più atteso: Nina Schininà e Susanna Licitra si giocavano l’unico pass rimasto a disposizione. Nina era chiamata a una prestazione fuori dall’ordinario e non ha tradito le aspettative. Con una prova fatta di lucidità, tecnica e una tenacia d’acciaio, ha vinto la gara di Boulder e conquistato l’argento nella Speed con il tempo di 7,89 secondi. Un’impresa che le è valsa la qualificazione e il titolo di vicecampionessa regionale.

Tra le storie più belle di Ragalna c’è proprio quella dei fratelli Schininà: Nina ed Enea hanno infatti centrato insieme il traguardo della qualificazione nazionale, uniti dalla passione per l’arrampicata ma diversi per caratteristiche fisiche e stile. Dominio in Under 11: Branciforte ed Enea Schininà protagonisti

Nella categoria Under 11 maschile è arrivata la conferma di un talento purissimo. Nino Branciforte ed Enea Schininà hanno dominato la scena, dividendosi i podi con percorsi complementari. Branciforte ha conquistato l’oro nel Boulder e il bronzo nella Speed, chiudendo la stagione da vicecampione regionale e staccando il biglietto per Arco grazie a una costanza tecnica invidiabile.

Dall’altro lato, Enea Schininà ha risposto con l’argento nel Boulder e un oro pesantissimo nella Speed, facendo valere un’esuberanza fisica che ha impressionato giudici e pubblico. Entrambi rappresenteranno la Red Rock e la Sicilia ai nazionali. Il valore del gruppo e la crescita tecnica

Oltre ai qualificati, il weekend ha regalato altre prestazioni di rilievo. Susanna Licitra ha chiuso la stagione con due bronzi (Boulder e Speed), mancando di un soffio la qualificazione ma confermando una crescita tecnica di altissimo livello. Segnali positivi anche da Gaia Lo Presti (Under 15), sesta nel Boulder e bronzo nella Speed.

Il bilancio finale parla chiaro: tre atleti ai nazionali sono la certificazione della qualità del lavoro svolto dalla Red Rock. Il progetto sportivo del presidente Adamo continua a dare i suoi frutti, trasformando il talento individuale in successo collettivo. Adesso l’attenzione si sposta ad Arco, dove il livello si alzerà ulteriormente e dove Nina, Nino ed Enea saranno chiamati a confermare quanto di eccezionale costruito in questi mesi tra le pareti della Sicilia.



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