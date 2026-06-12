Per la Volley Modica confermato anche Manuel Benassi: sarà ancora il vice di coach Distefano in Serie A3

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L’Avimec Modica prosegue nel segno della continuità e della programmazione. Dopo aver ufficializzato la riconferma di coach Enzo Distefano alla guida tecnica della squadra, la società biancoazzurra ha annunciato anche il rinnovo dell’accordo con Manuel Benassi, che sarà ancora una volta il viceallenatore dei “Galletti” nel prossimo campionato di Serie A3.

Per Benassi si tratta della terza stagione consecutiva all’interno dello staff tecnico modicano, un percorso costruito anno dopo anno e caratterizzato da una crescita costante che ha contribuito a consolidare l’identità della squadra.

La conferma del tecnico argentino rappresenta una scelta fortemente condivisa sia dall’allenatore Enzo Distefano sia dalla dirigenza dell’Avimec Modica, che considera Benassi una figura centrale all’interno del progetto sportivo e umano del club.

Benassi: “Fiducia che mi rende orgoglioso”

Non nasconde la soddisfazione Manuel Benassi dopo l’ufficializzazione del rinnovo.

“Essere stato riconfermato dalla società e in particolare dal presidente Luca Leocata è motivo di grande orgoglio. Sentire la fiducia della dirigenza mi permette di lavorare con serenità e di dare il massimo ogni giorno”, ha dichiarato il tecnico.

Benassi ha poi sottolineato l’importanza dell’armonia costruita negli anni all’interno dello staff tecnico, considerandola uno dei punti di forza della squadra.

“L’intesa che siamo riusciti a creare rappresenta una delle nostre armi migliori. Continueremo a lavorare per crescere e migliorare sotto ogni aspetto. La prossima sarà la mia terza stagione a Modica e il nostro obiettivo resterà sempre quello di alzare il livello della squadra”.

Una società che guarda in alto

Nelle parole del viceallenatore emerge chiaramente la volontà della società di continuare a crescere e di puntare a traguardi sempre più importanti.

Secondo Benassi, la dirigenza ha dimostrato coraggio nel rivedere alcune situazioni e nel compiere scelte strategiche mirate a innalzare ulteriormente il livello competitivo del progetto.

Un segnale che, a suo giudizio, è stato recepito da tutto l’ambiente e che alimenta entusiasmo e motivazioni in vista della nuova stagione.

Obiettivo Serie A3 nel Girone Blu

L’Avimec Modica si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie A3 nel Girone Blu con rinnovate ambizioni e con uno staff tecnico che continuerà a lavorare in perfetta sintonia.

Benassi ha inoltre ribadito il forte legame professionale con coach Distefano, evidenziando come la stima reciproca sia cresciuta ulteriormente nel corso delle ultime stagioni.

“Sono molto contento di continuare a lavorare al fianco di Enzo Distefano. La fiducia reciproca ci consente di affrontare ogni sfida con motivazioni sempre altissime e con la massima serenità”.

L’appello ai tifosi del PalaRizza

Nel suo intervento, il viceallenatore ha rivolto un pensiero speciale ai tifosi biancoazzurri, da sempre considerati un valore aggiunto per la squadra.

“Tutti noi daremo il massimo per ripagare la fiducia della società con risultati importanti. Mi auguro che il pubblico continui a sostenerci come ha sempre fatto e che il PalaRizza possa essere ancora una volta la nostra forza in più durante tutta la stagione”.

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