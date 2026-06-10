Ora è ufficiale: il Modica conferma Filippo Raciti. L’allenatore della promozione guiderà la squadra anche in serie D

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Il Modica conferma Filippo Raciti. L’allenatore che ha guidato la passata stagione in Eccellenza, conducendo la squadra alla promozione in serie D, guiderà la squadra anche nella prossima stagione.

La notizia era scontata e non era mai stata in discussione. Mancava solo la conferma ufficiale che ora è arrivata.

Raciti, come già accaduto nella passata stagione, avrà anche il ruolo di direttore generale e direttore sportivo e comporrà in prima persona lo staff che dovrà affiancarlo e sceglierà i giocatori che dovranno costituire l’organico della prossima stagione in serie D.

Al suo fianco, dovrebbe esserci, come sempre, il suo secondo, Angelo Spina e Marco Onorati, nel ruolo di allenatore dei portieri. Onorati, un passato da portiere nella Roma, in serie A, è considerato uno dei preparato più attenti della sua categoria.

La notizia dlla conferma di Racviti non è affatto una novità. Il suo nome alla guida della squadra nella prossima stagione non è mai stgato in discussine e la decisione dei diroigenti era sempre stata chiara. Ora arriva l’ufficialità.

gli altri ruoli tecnici, non ancora ufficiali, sono: Fernando Caristia, team manager, l’ amministratore delegato sarà Peppe Rizza, il responsabile marketing è Leandro Floridia, il ruolo di responsabile commerciale sarà affidato a Vincenzo Zocco, mentre il responsabile della comunicazione è il giornalista Andrea Frasca.

A livello sociateriao, Mattia Pitino e Luca Gugliotta, che rappresentano la cordata societaria proprietaria dlela squadra, saranno i presidenti, ruolo che lo scorso anno era di Peppe Rizza.

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