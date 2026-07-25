Francesco Bianco è il nuovo allenatore del Ragusa. Gaetano Lucenti, l’uomo della salvezza, saluta i tifosi

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Francesco Bianco è il nuovo allenatore del Ragusa. La squadra, che lo scorso anno ha conquistato una difficilissima salvezza nel campionato di serie D, quest’anno ricomincia con un nuovo staff tecnico.

La società ha annunciato il tesseramento di Francesco Bianco.

Il neo allenatore ha allenato in precedenza varie squadre dilettantistiche, quasi sempre in Campania, sua regione d’origine. Da calciatore ha giocato con l’Avellino in serie B e dopo anche a Gela, Giugliano, Turris. Al suo fianco ci sarà il secondo Carlo De Clemente, mentre Carlo Garzia sarà il preparatore atletico. La società sta costruendo l’organico della nuova squadra, a cominciare dal portiere scegliendo il veterano Roberto La Malfa, una garanzia tra i pali.

I dirigenti – come si sa – non sono ragusani e nell’ultimo campionato sono stati poco visibili. Il ruolo del front office è stato assunto, in qualche modo, dall’allenatore Gaetano Lucenti, l’uomo che ha preso in mano la squadra in autunno, in condizioni quasi disperate, riuscendo nel miracolo di costruire una squadra con un gruppo che navigava all’ultima posizione in classifica, costruendo gioco e vittorie importanti, che hanno portato fino al traguardo salvezza, conquistato ai play off contro il forte Messina.

Lucenti non farà più parte del progetto del nuovo Ragusa. Un progetto che sarà presentato ufficialmente alla città il prossimo 28 luglio, con la presentazione del nuovo staff dirigenziale.

Lucenti, l’uomo del “miracolo” delle Aquile, ha salutato così qualche giorno fa la sua città: «È stato un onore allenare la squadra della mia città, ringrazio tutti coloro che mi hanno dato questa possibilità, i tifosi che mi hanno sostenuto, dandomi forza per arrivare all’obiettivo finale. Però da oggi purtroppo non farò più parte di questa grande famiglia. Naturalmente rimarrò il primo tifoso…»

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