Rivoluzione Scicli Bruffalori: Peppe Betto scelto per guidare il nuovo progetto tecnico

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una nuova stagione per la SSD Scicli Bruffalori che, con una sua nota ufficiale, ha annunciato l’ingaggio di Peppe Betto come nuovo allenatore della Prima Squadra. “Una scelta basata su criteri di grande rigore tecnico, tattico e progettualità, orientata alla valorizzazione costante dei singoli e dell’organico – spiega la società calcistica – un progetto basato su metodo e sinergia. L’ingresso di Mister Betto avviene nel segno di una collaborazione totale con il Direttore Tecnico Peppe Riela. Questa sinergia tra area tecnica e guida in panchina è il fulcro del nostro progetto: l’obiettivo è elevare il rendimento collettivo attraverso un lavoro quotidiano basato sulla precisione tattica, tecnica e sul potenziamento delle qualità individuali, garantendo alla squadra un’identità di gioco ben definita e costante.

Professionalità, disciplina ed analisi Mister Betto porta alla SSD Scicli Bruffalori un approccio al lavoro improntato alla massima dedizione e al rigore tecnico/tattico. Si tratta di un profilo che predilige la sostanza e la cura maniacale del dettaglio durante le sedute di allenamento. La sua metodologia di lavoro è focalizzata sull’organizzazione del sistema di squadra, assicurando che ogni giocatore sappia esattamente come interpretare le diverse fasi della partita. La sua profonda conoscenza del calcio, unita a una spiccata capacità di lettura delle dinamiche di campo, rende Betto la guida ideale per iniziare ‘Il progetto di Innovazione’ e per affrontare le sfide della prossima stagione. Siamo pronti ad iniziare questo percorso con determinazione e professionalità”.

© Riproduzione riservata