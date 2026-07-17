Frigintini Calcio: arriva Stefano Gazzè per alzare l’asticella

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Il Frigintini Calcio non si ferma e piazza un altro colpo importante in vista della nuova stagione. La società del presidente Michele Giannone continua il lavoro di costruzione della rosa affidata al tecnico Ciccio Di Rosa, confermato alla guida della squadra, con l’obiettivo di affrontare il prossimo campionato di Promozione con maggiore tranquillità e puntare agli obiettivi fissati dalla dirigenza.

Dopo le conferme di gran parte del gruppo protagonista della scorsa stagione e gli innesti di Giorgio Mallia e Momo Noukri, arriva un nuovo rinforzo di qualità per il centrocampo rossoblù: Stefano Gazzè.

Stefano Gazzè arriva dallo Scicli CR: esperienza e qualità per il centrocampo

L’accordo con il centrocampista è stato raggiunto dal responsabile dell’area tecnica Stefano Di Rosa, che continua a muoversi con attenzione sul mercato per completare una rosa competitiva e funzionale alle esigenze dell’allenatore.

Gazzè arriva dallo Scicli CR, formazione affrontata proprio dal Frigintini nello spareggio salvezza della scorsa stagione. Una sfida che ha visto il centrocampista cremisi protagonista fino all’ultimo minuto: nonostante la sconfitta della sua squadra, Gazzè è stato tra gli ultimi ad arrendersi, trovando anche la rete che aveva riacceso le speranze sciclitane con una conclusione precisa dal limite dell’area.

Un episodio che racconta il carattere e la determinazione di un giocatore che adesso vestirà la maglia rossoblù.

Un innesto di personalità per la “Banda” di Ciccio Di Rosa

Con il suo arrivo, il Frigintini aggiunge al proprio organico un centrocampista completo, capace di garantire qualità tecnica, corsa e presenza in mezzo al campo.

Stefano Gazzè conosce bene il campionato di Promozione e porta in dote un bagaglio di esperienza importante, elemento fondamentale per una squadra che vuole crescere mantenendo una forte identità.

Il suo inserimento consentirà a mister Di Rosa di avere maggiori soluzioni tattiche e una pedina in più in un reparto che rappresenta uno dei settori chiave della squadra.

Il Frigintini punta sulla continuità e sulla crescita del gruppo

La strategia della società rossoblù appare chiara: mantenere lo zoccolo duro della squadra e intervenire nei reparti dove nella passata stagione erano emerse alcune difficoltà.

Il gruppo resta giovane, ma con maggiore esperienza e con una motivazione crescente. L’obiettivo è costruire una squadra più solida, evitando le difficoltà vissute nell’ultimo campionato e affrontando il torneo con maggiore consapevolezza.

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