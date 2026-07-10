Ecco il nuovo Vittoria, tra nuovi acquisti e giovani promettenti

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Il Vittoria ha una nuova filosofia: puntare su giocatori giovani, che hanno voglia di faticare e di affermarsi, su alcuni giocatori importanti che hanno fatto bene nelle ultime stagioni.

In questi giorni i dirigenti della società hanno annunciato il tesseramento di alcuni atleti. Confermati in biancorosso il giovane portiere Malandrino, che ha difeso i pali della squadra nella passata stagione, per non essendo partito da titolare.il centrocampista matteo Simola e il giovane bomber Matteo Accetta, tutti juniores di provato valore.

Torna in biancorosso Nicolò Francofonte che aveva fatto bene all’inizio della stagione scorsa, poi aveva lasciato la società dopo la mini rivoluzione di dicembre. Sarà un pilastro per il centrocampo biancorosso. Con lui ci saranno anche Gioele Signorelli, 22 anni e Gianni Calagna, esterno offensivo di grande qualità.

Del gruppo dei vittoriesi è stato tesserato il centrocampista Lorenzo Leggio, uno dei più positivi della passata stagione .

E’ stato tesserato anche il giovane difensore Emmanuel Awuah, che era già a Vittoria lo scorso anno, ma che ha avuto poco spazio. E’ un giovane promettente e il disse Tino Longo con l’allenatore Giancarlo Betta hanno deciso di puntare ancora su di lui.

L’ultimo arrivato è Gioiele Gioele Signorelli, difensore classe 2004, che entra a far parte della famiglia biancorossa.

Ma la campagna acquisti continua. E sarà un Vittoria nuovo di zecca.

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