Il Modica verso la serie D: arrivano i centrocampisti Garufi e Arsenijevic

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Il Modica rafforza l’organico in vista della prossima stagione che lo vedrà affrontare il campionato di serie D. La sociewtà della Contea ha annunciato il tesseramento del centrocampista serbo Uros Arsenijevic.

Si tratta di un giocatore che ha ottime doti tecniche e visione di gioco. Un ulteriore tassello di spessore per la mediana rossoblù, che continua a prendere forma dopo l’arrivo di Sergio Garufi.

Il nuovo acquisto vanta già esperienza nel campionato di Serie D, dove ha militato nel girone E con la maglia dell’Orvietana. Nel suo percorso in Italia ha inoltre indossato le casacche di Sondrio e Sammaurese, maturando un bagaglio di esperienza importante nonostante la giovane età.

Mattia Pitino e Luca Gugliotta mettono così a disposizione di mister Filippo Raciti un calciatore duttile e affidabile, capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, dalla mediana fino alla trequarti. Le sue caratteristiche garantiranno qualità, intensità e nuove soluzioni tattiche .

Aolcuni giorni fa, la società aveva annunciato l’arrivo di Sergio Agatino Garufi, anch’egli centrocampista di esperienza e qualità, che dovrebbe essere il nuovo regista della squadra.

Originario di Giarre, 31 anni, Garufi è cresciuto nel settore giovanile del Catania, con cui ha esordito in Serie A nel 2014 nell’ultima giornata di campionato contro l’Atalanta e in Coppa Italia. Dopo l’esperienza in prima squadra anche nel successivo campionato di Serie B, il centrocampista ha disputato alcune stagioni in Serie C con le maglie di Santarcangelo, Feralpisalò, Catanzaro, Lupa Roma, Reggina e Matera.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Messina in Serie D, confermandosi un profilo di assoluto

valore per la categoria, nel quale aveva militato anche con le maglie di Latina, Flaminia e Ragusa.

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